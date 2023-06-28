Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Donnews со ссылкой на представителя Погрануправления ФСБ РФ по региону Александра Ващенко пишет, что эта ситуация создает условия для неконтролируемого промысла.
«До спецоперации в ДНР добычей водных биоресурсов занимались 26 пользователей, сейчас выдали всего шесть разрешений. Это может говорить о том, что некоторые пользователей теперь занимаются нелегальным промыслом», — говорится в публикации со ссылкой на слова Иващенко.
Издание уточнило, что пограничники в донском регионе, отвечающие за ловлю браконьеров, сейчас испытывают дефицит личного состава и техники.
Ранее в Ростовской области задержали браконьеров с уловом судака на 1 миллион рублей.