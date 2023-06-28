«До спецоперации в ДНР добычей водных биоресурсов занимались 26 пользователей, сейчас выдали всего шесть разрешений. Это может говорить о том, что некоторые пользователей теперь занимаются нелегальным промыслом», — говорится в публикации со ссылкой на слова Иващенко.