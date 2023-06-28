rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Изображение материала

Донские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами

28 июня 2023, 15:29
Фото: 1MI
Пограничники в Ростовской области заявили о недостаточном контроле за браконьерами со стороны Госкомитета водного и рыбного хозяйства ДНР, прозвучало на заседании регионального рыбохозяйственного совета.

Donnews со ссылкой на представителя Погрануправления ФСБ РФ по региону Александра Ващенко пишет, что эта ситуация создает условия для неконтролируемого промысла.

В Ростовской области задержали браконьеров с уловом судака на 1 миллион рублей
Узнать подробнее

«До спецоперации в ДНР добычей водных биоресурсов занимались 26 пользователей, сейчас выдали всего шесть разрешений. Это может говорить о том, что некоторые пользователей теперь занимаются нелегальным промыслом», — говорится в публикации со ссылкой на слова Иващенко.

Издание уточнило, что пограничники в донском регионе, отвечающие за ловлю браконьеров, сейчас испытывают дефицит личного состава и техники.

Ранее в Ростовской области задержали браконьеров с уловом судака на 1 миллион рублей.

Читайте также:
В Ростовской области задержали браконьеров с уловом судака на 1 миллион рублейБраконьерами, пойманными в Ростовской области, оказались сотрудники местного МВДБраконьеров задержали в Ростовской области за вылов краснокнижной рыбы
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Задержание браконьера#Борьба с браконьерами#Незаконная ловля рыбы
Подпишитесь
Операции с участием роботов начали проводить в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:08
Политолог Сухарь призвал проверить рестораны и кафе Ростова после проукраинской песни
Сегодня, 10:01
Политолог Гусий высказался о заявлении главы ЧВК Вагнер о занятии Ростова
Сегодня, 09:32
Электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП
Сегодня, 10:12
«На гастроли»: стало известно, почему проститутки массово уезжают из Ростова
Сегодня, 10:14
В Сети появились кадры нашествия комаров в Таганроге
Сегодня, 10:26