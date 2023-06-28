Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
На улице Менжинского в Ростове ограничат движение транспорта. Проехать нельзя будет в районе дома №2. С 1 августа по 10 сентября там будут проводить ремонтные работы.
Автомобилистов попросили заранее продумывать свой маршрут и поискать альтернативные пути движения.
Ранее сообщалось, что в Ростове с 1 июля до 31 октября ограничат движение у РГУПС. Там будут прокладывать инженерные коммуникации. Автомобилисты не смогут проехать на участке от переулка Ашхабадского между домами №1А и 2А.