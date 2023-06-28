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Published Сегодня, 14:05

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Движение транспорта ограничат на Менжинского в Ростове до сентября

28 июня 2023, 14:05
Фото: 1MI
На улице Менжинского в Ростове ограничат движение транспорта с 1 августа
На улице Менжинского в Ростове ограничат движение транспорта с 1 августа, сообщили в администрации города.

На улице Менжинского в Ростове ограничат движение транспорта. Проехать нельзя будет в районе дома №2. С 1 августа по 10 сентября там будут проводить ремонтные работы.

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Автомобилистов попросили заранее продумывать свой маршрут и поискать альтернативные пути движения.

Ранее сообщалось, что в Ростове с 1 июля до 31 октября ограничат движение у РГУПС. Там будут прокладывать инженерные коммуникации. Автомобилисты не смогут проехать на участке от переулка Ашхабадского между домами №1А и 2А.

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