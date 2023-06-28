«Единая Россия»: Через медицинскую миссию в новых регионах прошли 2 тысячи волонтеров

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
С начала СВО по инициативе «Единой России» медицинская помощь была выделена в отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах. Поддержать медиков Донбасса, Херсонской и Запорожской областей вызвались свыше двух тысяч врачей, медсестер и студентов-медиков из разных регионов страны.
Так, во время боев в Мариуполе в апреле 2022 года по инициативе партии «Единая Россия» был открыт медицинский центр «Аполлония». Более 800 медиков-добровольцев откликнулись на призыв поработать в нем. Центр стал оказывать помощь как гражданскому населению, так и военным. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов, выразив благодарность каждому волонтеру за самоотверженность и преданность своему делу.
Депутат координировал работу медиков-волонтеров в Донбассе с самого начала СВО, сам служил в военном госпитале рядом с линией фронта в Луганской народной республике. В конце мая текущего года он попросил освободить его от должности председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО.
Как сообщает сайт «Единой России», в планах партии совместно с коллегами из партийного проекта «Здоровое будущее» внести в народную программу обучение всех жителей страны эффективным правилам оказания первой помощи. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России будет отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний и внедрение современных практических навыков.
Дмитрий Хубезов отметил, что Минздрав обучает врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания помощи. Опыт военной медицины показывает, что от человека, который первым приходит на помощь, зависит не только жизнь бойца, но и судьба его семьи. Парламентарий подчеркнул, что гражданским ведомствам необходимо использовать армейский опыт и в мирной жизни. Поскольку причины предотвратимой гибели едины как на поле боя, так и во время ДТП и других ЧС, то и принципы оказания помощи должны быть едиными.
Донская «Единая Россия» с первых дней специальной военной операции развернула гуманитарную миссию в Донбассе. Одним из важных направлений миссии стала поддержка учреждений здравоохранения в новых регионах.
«Специалисты медицинских учреждений Ростовской области регулярно отправляются в больницы Донбасса для помощи врачам. Так, волонтерами на территорию ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выехали сотрудники Областной детской клинической больницы. За время своей работы они провели профилактические осмотры порядка 10 300 детей. Из них 116 ребят были доставлены в Ростовскую область и получили лечение в Областной детской клинической больнице», — рассказала зампред комитета донского парламента по социальной политике, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Светлана Пискунова.
Она также отметила работу медиков-волонтеров из Новочеркасской городской больницы скорой медицинской помощи. Дважды в больницы Луганска выезжал главный врач БСМП Борис Гуркин — он проводил хирургические и травматологические операции мирным жителям и участникам специальной военной операции. Совсем недавно по примеру Бориса Гуркина в Луганскую народную республику отправились и его коллеги — врачи-травматологи Новочеркасской БСМП. Они также помогали врачам принимать пациентов.