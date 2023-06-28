«Единая Россия»: Через медицинскую миссию в новых регионах прошли 2 тысячи волонтеров

Дмитрий Хубезов отметил, что Минздрав обучает врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания помощи. Опыт военной медицины показывает, что от человека, который первым приходит на помощь, зависит не только жизнь бойца, но и судьба его семьи. Парламентарий подчеркнул, что гражданским ведомствам необходимо использовать армейский опыт и в мирной жизни. Поскольку причины предотвратимой гибели едины как на поле боя, так и во время ДТП и других ЧС, то и принципы оказания помощи должны быть едиными.