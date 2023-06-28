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Электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП

28 июня 2023, 10:12
Фото: rostovgazeta.ru
Электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП
В Ростовской области водитель электросамоката отправило двухлетнюю малышку в больницу и скрылся с места аварии, об этом сообщили в УГИБДД региона.

Во вторник, 27 июня, в Аксае на улице Шевченко в районе дома №156 водитель сбил маленькую девочку, которая шла рядом с мамой.

По предварительной информации, наезд произошел поздним вечером в 20.45 мск, когда малышка шла по тротуару рядом с 27-летней мамой. В этот момент их снес водитель на неустановленном самокате, который немедленно скрылся с места происшествия.

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Сама девочка получила травмы, ей потребовалась помощь врачей в одной из больниц города. Теперь полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее в Ростове начали поиски самокатчика, который сломал прохожей пенсионерке обе руки.

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