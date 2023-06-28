Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Во вторник, 27 июня, в Аксае на улице Шевченко в районе дома №156 водитель сбил маленькую девочку, которая шла рядом с мамой.
По предварительной информации, наезд произошел поздним вечером в 20.45 мск, когда малышка шла по тротуару рядом с 27-летней мамой. В этот момент их снес водитель на неустановленном самокате, который немедленно скрылся с места происшествия.
Сама девочка получила травмы, ей потребовалась помощь врачей в одной из больниц города. Теперь полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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