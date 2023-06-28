ФОМС: Доступность медпомощи онкобольным выросла вдвое

На сегодняшний день в приоритете лапароскопические операции по полису ОМС. Данный метод минимально травмирующий — операция проводится через проколы в брюшной стенке и других органах и тканях. Операции открытым способом, после которых требуется длительное восстановление, проводятся только в случаях, когда невозможно провести лапароскопию.