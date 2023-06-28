ФОМС: Доступность медпомощи онкобольным выросла вдвое

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Специалисты Федерального фонда обязательного медстрахования (ФФОМС) рассказали, как своевременно пройти бесплатную диагностику, попасть на операцию, пройти химиотерапию и лучевую терапию.
Издание kp.ru сообщает, что глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал о повышенном внимании к оказанию медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями в последние годы.
«Существенно увеличено финансовое обеспечение онкологической помощи. Так, в 2022-м году на медпомощь онкобольным было направлено более 327 млрд рублей. Это почти в 3,5 раза больше, чем несколькими годами ранее, в 2018-м», — сказал Баланин.
Благодаря дополнительным финансовым вливаниям за прошедшие четыре года доступность помощи онкобольным значительно повысилась. Пациентам по полису обязательного медицинского страхования доступны самые современные методы лечения мирового уровня, в том числе разработки ядерной медицины, высокотехнологичные операции. Схемы лекарственного лечения различных онкологических заболеваний расширяются. При этом современные методы лечения доступны не только в центральных онкологических институтах.
По словам заместителя председателя ФФОМС Ольги Царевой, в рамках федпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в российских субъектах формируются центры лучевой и протонной терапии.
На сегодняшний день в приоритете лапароскопические операции по полису ОМС. Данный метод минимально травмирующий — операция проводится через проколы в брюшной стенке и других органах и тканях. Операции открытым способом, после которых требуется длительное восстановление, проводятся только в случаях, когда невозможно провести лапароскопию.
Активно развиваются органосохраняющие подходы. Если характер и распространенность опухоли позволяют, хирурги делают все возможное для сохранения органа пациента.
Еще одним направлением является реконструктивная хирургия. Несколько восстановительных операций доступны по полису обязательного медицинского страхования.
Списки препаратов для химиотерапии, которые предоставляются онкологическим больным по ОМС, также расширяются в последние годы, пополняясь новыми, более эффективными средствами.
Также становится доступной по полису ОМС иммунотерапия — новейшее направление лечения онкологических заболеваний. Это вид лекарственной терапии, предусматривающей специальное программирование иммунных клеток пациента для распознавания и уничтожения опухоли.