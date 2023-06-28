Гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасности использования соды при изжоге

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
По его словам, этот способ использовался в прежние времена от безысходности, однако сейчас стало ясно, что точно рассчитать верную дозировку соды по самочувствию пациента невозможно, поскольку неправильная дозировка может нанести химической ожог пищевода. Об этом пишет NEWS.ru.
«Мы можем спалить себе пищевод, если не рассчитаем верную дозировку. К тому же, газ растягивает складки желудка и позволяем кислоте повредить большую площадь слизистой», — сказал Вялов.
Он также подчеркнул, что нельзя путать изжогу с другими симптомами. При этом Вялов указал, что изжога обычно сопровождается жжением за ребрами в груди, а не в животе или в горле.
Вместе с тем, эксперт отметил желательность употребления воду или другой более густой жидкости, а также безрецептурных препаратов из группы антацидов.
«Это временная помощь, чтобы не терпеть изжогу. Потому что терпеть ее категорически нельзя. Изжога — это разрушение клеток пищевода. Антациды дают время на то, чтобы пройти исследование», — добавил врач.