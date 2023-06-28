rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Изображение материала

Из Ростовской области в Керчь планируют запустить катамаранные катера

28 июня 2023, 07:12
Фото: 1MI
Из Ростовской области в Керчь планируют запустить катамаранные катера
В Ростовской области планируют запустить катамараны в Керчь, их вместимость будет достигать 180 мест, об этом сообщил портал ТАСС.

Гендиректор судоходной пассажирской компании «Дон» Герман Лопаткин объявил, что в Ростовской области рассматривают возможность запуска в Керчь катамаранных катеров, которые смогут перевозить до 180 пассажиров за рейс.

Наиболее вероятно, что в качестве транспорта будут использовать суда «Комета» и катера катамаранного типа, проходящие обкатку.

В Ростове построят зерновой терминал в промзоне Заречной и системы управления судов
Узнать подробнее

«Там действительно будет коммерческая составляющая, можно будет ходить не только в Керчь, но и немного дальше», — уточнил Лопаткин, добавив, что в Ростовской области могут начать и перевозку пассажиров по Северскому Донцу. В перспективные направления развития речного транспорта также добавили быстроходные суда, которые смогут ходить до Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского.

Напомним, накануне стало известно, что плавучий причал в Таганроге начнет принимать пассажирские суда со 2 июля.

Читайте также:
В Таганроге построят плавучий причал для приема пассажирских судовВ Ростовской области запустят регулярные речные маршруты летом 2023 годаДва речных пассажирских судна «Валдай» купят в Ростовской области в 2023 году
#Надежда Пустяк#Происшествие#Речной пассажирский транспорт Ростовской области#Речные маршруты в Ростовской области#Внутренний туризм#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Керчь
Подпишитесь
В Ростовской области сажают в колонии чиновников и отправляют спутники в космос
Вчера, 15:14
«Говорили матом»: Лукашенко рассказал, как уговорил Пригожина уйти из Ростова
Вчера, 15:13
Ростовских полицейских вызвали в Кремль на встречу с президентом Путиным после мятежа
Вчера, 15:07
Устроившую дебош пенсионерку заставили увидеть Ростовскую область
Вчера, 14:36
Экс-главе МинЖКХ Ростовской области Майеру дали пять лет колонии
Вчера, 14:29
Ростовчане по дешевке продают билеты на концерт Арбениной после скандала
Вчера, 14:26