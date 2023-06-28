Из Ростовской области в Керчь планируют запустить катамаранные катера

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Гендиректор судоходной пассажирской компании «Дон» Герман Лопаткин объявил, что в Ростовской области рассматривают возможность запуска в Керчь катамаранных катеров, которые смогут перевозить до 180 пассажиров за рейс.
Наиболее вероятно, что в качестве транспорта будут использовать суда «Комета» и катера катамаранного типа, проходящие обкатку.
«Там действительно будет коммерческая составляющая, можно будет ходить не только в Керчь, но и немного дальше», — уточнил Лопаткин, добавив, что в Ростовской области могут начать и перевозку пассажиров по Северскому Донцу. В перспективные направления развития речного транспорта также добавили быстроходные суда, которые смогут ходить до Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского.
Напомним, накануне стало известно, что плавучий причал в Таганроге начнет принимать пассажирские суда со 2 июля.