Из Ростовской области в Керчь планируют запустить катамаранные катера

«Там действительно будет коммерческая составляющая, можно будет ходить не только в Керчь, но и немного дальше», — уточнил Лопаткин, добавив, что в Ростовской области могут начать и перевозку пассажиров по Северскому Донцу. В перспективные направления развития речного транспорта также добавили быстроходные суда, которые смогут ходить до Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского.