Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 Гб трафика

Услуга Mixx Play может быть подключена в дополнение к Mixx или как отдельная подписка. Она прежде всего ориентирована на абонентов, которые любят играть в мобильные игры. В рамках подписки пользователи устройств на базе Android получают доступ к AppTouch — огромному каталогу игр без рекламы и дополнительных покупок от Huawei.