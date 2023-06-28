«Судя по нашим данным, в среду и четверг жители Ростова получат небольшую передышку от дождей. Однако в пятницу и субботу ожидаются новые осадки, хотя такой сильный ливень не предвидится. Дожди с грозой могут начаться после полудня», — прокомментировал климатолог.