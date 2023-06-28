Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Александр Иошпа поделился с Rostov.Kp прогнозом на ближайшие дни и рассказал о возможных осадках. По словам специалиста, ночной дождь 27 июня был обусловлен встречей холодного и теплого воздуха в Ростове.
Прогнозируется, что на этой неделе осадки вернутся в Ростовскую область.
«Судя по нашим данным, в среду и четверг жители Ростова получат небольшую передышку от дождей. Однако в пятницу и субботу ожидаются новые осадки, хотя такой сильный ливень не предвидится. Дожди с грозой могут начаться после полудня», — прокомментировал климатолог.
Он также отметил, что количество осадков в этом месяце значительно превысило обычную норму. Однако уже с 1 июля в Ростове и регионе наступит настоящее лето, когда температура будет превышать +30 градусов.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.