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Климатолог Иошпа предупредил о ливнях с грозами в Ростовской области

28 июня 2023, 09:19
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа предупредил о ливнях с грозами в Ростовской области
В Ростовской области в ближайшие дни вернутся осадки с грозами, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Александр Иошпа поделился с Rostov.Kp прогнозом на ближайшие дни и рассказал о возможных осадках. По словам специалиста, ночной дождь 27 июня был обусловлен встречей холодного и теплого воздуха в Ростове.

Прогнозируется, что на этой неделе осадки вернутся в Ростовскую область.

«Судя по нашим данным, в среду и четверг жители Ростова получат небольшую передышку от дождей. Однако в пятницу и субботу ожидаются новые осадки, хотя такой сильный ливень не предвидится. Дожди с грозой могут начаться после полудня», — прокомментировал климатолог.

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Он также отметил, что количество осадков в этом месяце значительно превысило обычную норму. Однако уже с 1 июля в Ростове и регионе наступит настоящее лето, когда температура будет превышать +30 градусов.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

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