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Концерты ростовчанина Басты отменили сразу в нескольких городах России

28 июня 2023, 12:44
Фото: wikipedia.org
Баста
В нескольких российских городах отменились концерты ростовчанина Басты, сообщается в официальных аккаунтах артиста.

Уроженец Ростова, рэпер Баста сообщил об отмене своих концертов в Иркутске и Хабаровске. Они были запланированы на 27 и 29 июня.

По какой причине выступления не состоятся, не уточняется. Однако артист заверил, что концерты точно перенесут на другую дату — на какую именно, неизвестно.

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Ранее Баста менее чем за сутки перенес свой концерт в Красноярске. Он должен был состояться 25 июня.

Ранее ростовский рэпер Баста заявил, что мог не дожить до 20 лет.

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