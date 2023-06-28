Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Уроженец Ростова, рэпер Баста сообщил об отмене своих концертов в Иркутске и Хабаровске. Они были запланированы на 27 и 29 июня.
По какой причине выступления не состоятся, не уточняется. Однако артист заверил, что концерты точно перенесут на другую дату — на какую именно, неизвестно.
Ранее Баста менее чем за сутки перенес свой концерт в Красноярске. Он должен был состояться 25 июня.
Ранее ростовский рэпер Баста заявил, что мог не дожить до 20 лет.