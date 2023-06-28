Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Напомним, что во вторник, 27 июня, было объявлено о запуске спутника, разработанного в донском регионе. Он вышел в атмосферу с ракетой «Союз-2.1б», отправленной в космос с «Восточного».
Теперь Алексеев рассказал «Интерфаксу» о первом полученном сигнале. Речь идет о данных о состоянии бортовых систем.
«Информацию удалось получить в течение трех часов после запуска. Идея создания и запуска спутника в космос воплощена полностью», — уточнил Алексеев.
Материал RostovGazeta о запуске спутника читайте по ссылке.