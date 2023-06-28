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Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса

28 июня 2023, 14:04
Фото: 1MI
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
От запущенного в космос спутника из Ростовской области пришла первая информация, сообщил общественный советник губернатора региона Антон Алексеев.

Напомним, что во вторник, 27 июня, было объявлено о запуске спутника, разработанного в донском регионе. Он вышел в атмосферу с ракетой «Союз-2.1б», отправленной в космос с «Восточного».

Теперь Алексеев рассказал «Интерфаксу» о первом полученном сигнале. Речь идет о данных о состоянии бортовых систем.

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«Информацию удалось получить в течение трех часов после запуска. Идея создания и запуска спутника в космос воплощена полностью», — уточнил Алексеев.

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