Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Несколько коз потерялись на Северном и бегали по проезжей части в потоке автомобилей, удивляя водителей своим присутствием. Где находился в это время владелец животных, остается загадкой.
«В Ростове вообще каждый день, как отдельная глава из книги приключений», — пошутили пользователи в комментариях.
«Бедные животные, испугались», — пожалели коз горожане.
«Лет 30 назад на Северном коровы паслись», — заявили ростовчане.
В целом никто из местных жителей не выразил негативного отношения к происходящему.
Ранее зоолог Тихонов объяснил, почему беспризорные собаки стали нападать на людей в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.