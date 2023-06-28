rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Изображение материала

Козы устроили массовый забег по дороге в Ростове-на-Дону

28 июня 2023, 14:36
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону по одной из дорог пробежали сразу несколько коз, сообщили водители в соцсети «ВКонтакте».

Несколько коз потерялись на Северном и бегали по проезжей части в потоке автомобилей, удивляя водителей своим присутствием. Где находился в это время владелец животных, остается загадкой.

«В Ростове вообще каждый день, как отдельная глава из книги приключений», — пошутили пользователи в комментариях.

Полет козы на 12 метров в Ростовской области завершился ее испугом
Узнать подробнее

«Бедные животные, испугались», — пожалели коз горожане.

«Лет 30 назад на Северном коровы паслись», — заявили ростовчане.

В целом никто из местных жителей не выразил негативного отношения к происходящему.

Ранее зоолог Тихонов объяснил, почему беспризорные собаки стали нападать на людей в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Животных успели вынести во время пожара в зоопарке Ростова 26 июняБудет эвакуация животных: движение по Зоологической в Ростове затруднено из-за пожараВладельца енотокафе в Ростове наказали за отсутствие лицензии на показ животных
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Коза на дороге#Животное на дороге#Спасение животных
Подпишитесь
Операции с участием роботов начали проводить в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:08
Политолог Сухарь призвал проверить рестораны и кафе Ростова после проукраинской песни
Сегодня, 10:01
Политолог Гусий высказался о заявлении главы ЧВК Вагнер о занятии Ростова
Сегодня, 09:32
Электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП
Сегодня, 10:12
«На гастроли»: стало известно, почему проститутки массово уезжают из Ростова
Сегодня, 10:14
В Сети появились кадры нашествия комаров в Таганроге
Сегодня, 10:26