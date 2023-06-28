Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Преступление произошло в Шахтах Ростовской области. 29-летний местный житель повздорил на лестничной клетке со своим 34-летним соседом. Тот распивал алкоголь в подъезде и громко слушал музыку. Его сосед, будучи уставшим после работы, попросил выключить музыку. Однако в ответ получил отказ.
Мужчины начали ругаться и вышли во двор. 29-летний мужчина достал нож и зарезал соседа. Позже тот умер в карете скорой помощи.
Сам убийца сбежал, однако через час осознал свой поступок и сам пришел в полицию. Правда там говорить отказался, сказав, что плохо себя чувствует.
На него сейчас завели уголовное дело. За жестокую расправу ему грозит 20 лет тюрьмы, уточняет «КП — Ростов-на-Дону».
Ранее житель Ростова забил молотком соседку из-за громкой музыки.