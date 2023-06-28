Преступление произошло в Шахтах Ростовской области. 29-летний местный житель повздорил на лестничной клетке со своим 34-летним соседом. Тот распивал алкоголь в подъезде и громко слушал музыку. Его сосед, будучи уставшим после работы, попросил выключить музыку. Однако в ответ получил отказ.