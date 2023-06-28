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Мужчина в Ростовской области сам пришел в полицию через час после убийства и замолчал

28 июня 2023, 15:29
Фото: 1MI
В Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки
В Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки, пишут СМИ.

Преступление произошло в Шахтах Ростовской области. 29-летний местный житель повздорил на лестничной клетке со своим 34-летним соседом. Тот распивал алкоголь в подъезде и громко слушал музыку. Его сосед, будучи уставшим после работы, попросил выключить музыку. Однако в ответ получил отказ.

Мужчины начали ругаться и вышли во двор. 29-летний мужчина достал нож и зарезал соседа. Позже тот умер в карете скорой помощи.

Сам убийца сбежал, однако через час осознал свой поступок и сам пришел в полицию. Правда там говорить отказался, сказав, что плохо себя чувствует.

В Ростовской области мужчину обвинили в жестоком убийстве сожительницы
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На него сейчас завели уголовное дело. За жестокую расправу ему грозит 20 лет тюрьмы, уточняет «КП — Ростов-на-Дону».

Ранее житель Ростова забил молотком соседку из-за громкой музыки.

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