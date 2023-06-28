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«На гастроли»: стало известно, почему проститутки массово уезжают из Ростова

28 июня 2023, 10:14
Фото: 1MI
Стало известно, почему проститутки массово уезжают из Ростова на море

Из Ростовской области стали массово уезжать проститутки летом 2023 года

Миграция незаконных секс-работниц из Ростовской области всегда летом достигает больших масштабов. У девушек начинаются так называемые гастроли, они отправляются на заработки к морю, сообщила RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

По словам собеседницы, большинство ростовских секс-работниц летом уезжают зарабатывать на моря — в Сочи, Геленджик, Анапу, Дивноморск.

«Это так называемые гастроли, которые начинаются летом и заканчиваются осенью», — отмечает Ийя Лемман.

Однако, по словам психолога, есть и другая каста теневых секс-работниц — те, которые собираются за границу. А именно — в Дубай.

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«Сезон для секс-работниц в Дубае начинается с сентября», — делится информацией психолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за падения спроса, ростовские проститутки вдвое снижали цены.

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#Общество#Эскорт-услуги#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дарья Демидова
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