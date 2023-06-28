Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
По словам собеседницы, большинство ростовских секс-работниц летом уезжают зарабатывать на моря — в Сочи, Геленджик, Анапу, Дивноморск.
«Это так называемые гастроли, которые начинаются летом и заканчиваются осенью», — отмечает Ийя Лемман.
Однако, по словам психолога, есть и другая каста теневых секс-работниц — те, которые собираются за границу. А именно — в Дубай.
«Сезон для секс-работниц в Дубае начинается с сентября», — делится информацией психолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за падения спроса, ростовские проститутки вдвое снижали цены.