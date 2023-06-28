Назван влиятельный фанат, добившийся проведения концерта Арбениной в Ростове

«Я получила официальный ответ от учредителей концертной площадки КСК „Экспресс“ о том, что данный концерт не планировался в принципе. Как выяснилось, еще 14 июня они оповестили организаторов и представителей музыканта о том, что мероприятие на площадке КСК „Экспресс“ провести не представляется возможным», — писала парламентарий.