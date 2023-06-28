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Posted 28 июня 2023, 08:40

Published 28 июня 2023, 08:40

Modified 28 июня 2023, 08:42

Updated 28 июня 2023, 08:42

Назван влиятельный фанат, добившийся проведения концерта Арбениной в Ростове

Назван влиятельный фанат, добившийся проведения концерта Арбениной в Ростове

28 июня 2023, 08:40
Фото: rostovgazeta.ru.
Влиятельный фанат, по информации Telegram-канала Baza, помог певице Диане Арбениной провести выступление в Ростове-на-Дону, несмотря на протесты. Кто оказался этим человеком и как прошел концерт, в материале RostovGazeta.

Как пытались отменить концерт Арбениной

Изначально выступление было запланировано на 9 июня в Ростове, но его пришлось перенести. Официальной причиной назвали травму позвоночника, которую получила артистка.

Однако после общественность и депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина выступили против проведения этого концерта. Их не устроило то, что певица не поддержала СВО.

Но Арбенина продолжала анонсировать свое предстоящее выступление, несмотря на весь негатив.

Стенякина против Арбениной

Депутат Екатерина Стенякина в Telegram писала, что концерты Арбениной не должны проходить в российских городах. Для этого она обратилась в КСК «Экспресс» с просьбой отменить запланированное мероприятие.

Позже она заявила, что добилась того, чего хотела и добавила, что предложила певице поехать в зону СВО и спеть для бойцов.

Стало известно, как удалось провести концерт Арбениной в Ростове на фоне скандала
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«Я получила официальный ответ от учредителей концертной площадки КСК „Экспресс“ о том, что данный концерт не планировался в принципе. Как выяснилось, еще 14 июня они оповестили организаторов и представителей музыканта о том, что мероприятие на площадке КСК „Экспресс“ провести не представляется возможным», — писала парламентарий.

Но артистка все равно продолжала звать фанатов на свое выступление, уверяя, что оно пройдет.

Концерт Арбениной

В назначенный день возле КСК «Экспресс» собралась огромная очередь из желающих попасть на выступление. Арбенина все же провела концерт и никто ей в этом не мешал.

Однако Telegram-каналы выяснили, что организовать выступление помогла супруга одного из региональных представителей крупной федеральной компании, которая воспользовалась своими связями. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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