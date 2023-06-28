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Неизвестный кинулся с ножом и электрошокером на людей рядом с ТЦ «Талер» в Ростове

28 июня 2023, 18:38
Фото: 1MI
Неизвестный накинулся с ножом и электрошокером на людей рядом с ТЦ «Талер» в Ростове
Неизвестный мужчина накинулся с ножом на прохожих рядом с ТЦ «Талер», видео, снятое очевидцами опубликовал телеграм-канал «Это Ростов».

Молодой человек накинулся с ножом на прохожих рядом с ТЦ «Талер» на улице Зорге. Инцидент произошел на пешеходном переходе неподалеку.

Неизвестный накинулся с ножом и электрошокером на людей рядом с ТЦ «Талер» в Ростове
Видео: Видео: телеграм-канал "Это Ростов"
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На место оперативно прибыла полиция и медики. Скорая забрала пострадавших с несколькими ножевыми ранениями. Об их состоянии пока ничего не известно.

Что спровоцировало мужчину напасть на прохожих, очевидцы не знают.

В МВД инцидент пока никак не комментировали. Информация уточняется.

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