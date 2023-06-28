Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Молодой человек накинулся с ножом на прохожих рядом с ТЦ «Талер» на улице Зорге. Инцидент произошел на пешеходном переходе неподалеку.
На место оперативно прибыла полиция и медики. Скорая забрала пострадавших с несколькими ножевыми ранениями. Об их состоянии пока ничего не известно.
Что спровоцировало мужчину напасть на прохожих, очевидцы не знают.
В МВД инцидент пока никак не комментировали. Информация уточняется.
Ранее цыгане устроили массовую драку в центре Ростова.