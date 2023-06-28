Нейрохирург рассказал об уникальной способности мозга

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он рассказал, что восприятие зависит от разных отделов мозга. Это иногда приводит к тому, что люди не замечают некоторые вещи или не осознают их значимость. Однако через какое-то время эта информация может всплывать сама по себе, когда станет нужна.