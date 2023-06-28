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Posted Сегодня, 21:04

Published Сегодня, 21:04

Modified Сегодня, 21:09

Updated Сегодня, 21:09

Нейрохирург рассказал об уникальной способности мозга

27 июня 2023, 21:04
Нейрохирург Павел Савинков поделился информацией о некоторых уникальных возможностях, которыми может обладать мозг человека.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он рассказал, что восприятие зависит от разных отделов мозга. Это иногда приводит к тому, что люди не замечают некоторые вещи или не осознают их значимость. Однако через какое-то время эта информация может всплывать сама по себе, когда станет нужна.

Примером такого явления является Шерлок Холмс из книг Артура Конан-Дойла, который мог восстановить детали происходящего, такие как количество ступеней в доме или фаза Луны в определенный момент времени.

Савинков также упомянул о способности мозга запоминать большое количество информации. Эксперт объяснил, что мозг не хранит информацию напрямую, как компьютер, а использует ассоциативные связи и определенный алгоритм для запоминания. Он привел в пример полиглотов, которые могут знать до 150 языков, и добавил, что каждый может развить подобные способности с помощью тренировки.

Савинков также упомянул о том, что алгоритмизация — это способ облегчить запоминание. Он привел в качестве примера таблицу умножения и объяснил, что математика является абстрактной наукой, доступной только человеку.

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