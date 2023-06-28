Нейрохирург рассказал об уникальной способности мозга

Posted Сегодня, 21:04
Published Сегодня, 21:04
Modified Сегодня, 21:09
Updated Сегодня, 21:09
В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он рассказал, что восприятие зависит от разных отделов мозга. Это иногда приводит к тому, что люди не замечают некоторые вещи или не осознают их значимость. Однако через какое-то время эта информация может всплывать сама по себе, когда станет нужна.
Примером такого явления является Шерлок Холмс из книг Артура Конан-Дойла, который мог восстановить детали происходящего, такие как количество ступеней в доме или фаза Луны в определенный момент времени.
Савинков также упомянул о способности мозга запоминать большое количество информации. Эксперт объяснил, что мозг не хранит информацию напрямую, как компьютер, а использует ассоциативные связи и определенный алгоритм для запоминания. Он привел в пример полиглотов, которые могут знать до 150 языков, и добавил, что каждый может развить подобные способности с помощью тренировки.
Савинков также упомянул о том, что алгоритмизация — это способ облегчить запоминание. Он привел в качестве примера таблицу умножения и объяснил, что математика является абстрактной наукой, доступной только человеку.