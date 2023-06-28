Операции с участием роботов начали проводить в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» закупили работа-хирурга последнего поколения. Теперь роботические операции будут проводить при урологических и гинекологических онкозаболеваниях.
Для этих целей организовали отдельную операционную, которая оснащена необходимой системой. Для выполнения роботических операций профильные хирургические бригады и сестринский персонал прошли обучение.
По информации «Интерфакса», первую подобную операцию выполнили пациенту со злокачественной опухолью предстательной железы. Сейчас он чувствует себя хорошо и скоро его должны выписать.
Ранее пациенты рассказали о том, как их жизнь спасла погибшая при родах врач-нейрохирург.