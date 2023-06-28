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Операции с участием роботов начали проводить в Ростове-на-Дону

28 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI
Операции с участием роботов начали проводить в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону начали проводить хирургические вмешательства с участием специального робота, сообщили в онкоцентре города.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» закупили работа-хирурга последнего поколения. Теперь роботические операции будут проводить при урологических и гинекологических онкозаболеваниях.

Для этих целей организовали отдельную операционную, которая оснащена необходимой системой. Для выполнения роботических операций профильные хирургические бригады и сестринский персонал прошли обучение.

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По информации «Интерфакса», первую подобную операцию выполнили пациенту со злокачественной опухолью предстательной железы. Сейчас он чувствует себя хорошо и скоро его должны выписать.

Ранее пациенты рассказали о том, как их жизнь спасла погибшая при родах врач-нейрохирург.

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