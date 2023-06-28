Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
До этого в этой же группе говорилось о закрытии концертной площадки на крыше галереи «Астор» на неопределенный срок — до завершения СВО. Причиной назвали участившиеся атаки украинских БПЛА.
Теперь в группе написали о новой локации для выступлений, а именно крыше ТЦ «Парк», который находится на проспекте Космонавтов. Даты и время концертов остались без изменений.
В группе уточнили, что остаются действительными все купленные ранее билеты.
Ранее концерты ростовчанина Басты отменили сразу в нескольких городах России.