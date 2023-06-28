rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Изображение материала

Отменные на крыше «Астора» концерты проведут на крыше ТЦ «Парк» в Ростове-на-Дону

28 июня 2023, 18:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-на-Дону на крыше торгового центра «Парк» пройдут концерты, которые ранее отменили в другой локации, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Rostov Roof Live».

До этого в этой же группе говорилось о закрытии концертной площадки на крыше галереи «Астор» на неопределенный срок — до завершения СВО. Причиной назвали участившиеся атаки украинских БПЛА.

Теперь в группе написали о новой локации для выступлений, а именно крыше ТЦ «Парк», который находится на проспекте Космонавтов. Даты и время концертов остались без изменений.

Депутат Стенякина намерена наказать организаторов концерта Дианы Арбениной в Ростове
Узнать подробнее

В группе уточнили, что остаются действительными все купленные ранее билеты.

Ранее концерты ростовчанина Басты отменили сразу в нескольких городах России.

Читайте также:
Депутат Стенякина намерена наказать организаторов концерта Дианы Арбениной в РостовеКонцерты ростовчанина Басты отменили сразу в нескольких городах РоссииНазван влиятельный фанат, добившийся проведения концерта Арбениной в Ростове
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Мероприятия в Ростове#Проблемы с концертами#Концерты на крыше
Подпишитесь
В Ростове области цыгане устроили массовую драку, а хирургов заменили роботом
Сегодня, 16:25
Боец «Вагнера» рассказал, почему прибыл в Ростов и остался тут после 24 июня
Сегодня, 17:10
WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове
Сегодня, 15:59
Донские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами
Сегодня, 15:29
Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове
Сегодня, 18:01
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
Сегодня, 14:04