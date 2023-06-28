Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Канал пишет, что водители на трех машинах везли гумпомощь в зону СВО. Они пожаловались, что в Морозовске на посту ГИБДД их якобы не пропускали в Каменск-Шахтинский.
«За проезд трех машин УАЗ правоохранители попросили две тысячи рублей. Они объяснили это тем, что якобы трасса перекрыта и если надо побыстрее приехать, то придется платить деньги», — заявил один из участников поездки в опубликованном видеообращении.
Он добавил, что в ином случае им предлагали двигаться в объезд 1,5 тысячи километров. Автор уточнил, что требуемые деньги пришлось отдать.
По словам мужчины, это случилось в ночь на 25 июня. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что экс-начальник новочеркасского отдела ГИБДД за коррупцию проведет в колонии девять лет.