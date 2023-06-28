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Политолог Гусий высказался о заявлении главы ЧВК Вагнер о занятии Ростова

28 июня 2023, 09:32
Фото: rostovgazeta.ru
Политолог Гусий высказался о заявлении главы ЧВК Вагнер о занятии Ростова
Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его бойцов не нашел поддержки среди властей и населения, поэтому бизнесмен сейчас хоть как-то пытается сгладить ситуацию, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.

Эксперт заявил, что последнее заявление Евгения Пригожина совершенно не в его стиле. Оно скорее говорит о том, что глава ЧВК хоть как-то пытается изменить свою позицию в глазах тех, кто считает мятеж недопустимым явлением в такой сложный момент.

Гусий отметил, что поддержки среди властей и населения основатель «музыкантов» не нашел. Также не оказалось сторонников мятежа среди политиков и принимающих важные решения людей. По его мнению, действия Пригожина однозначно поставили точку в существовании «Вагнера» как в финансовом, так и в политическом, и военном аспекте.

Что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина
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«Мятеж войдет в историю России, это факт. Другой момент, а что будет в Молькино, например, где тренировался „Вагнер“? Или что будет с проходящими в крае лечение „оркестрантами“? Кто и как это будет финансировать?», — интересуется политолог.

Он добавил, что государство не должно оставить без внимания бывших и действующих бойцов «Вагнера», которые связаны с ЧВК, но не принимали участие в мятеже.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что свержение власти в России не было целью похода на Ростов и Москву.

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