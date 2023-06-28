Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Эксперт заявил, что последнее заявление Евгения Пригожина совершенно не в его стиле. Оно скорее говорит о том, что глава ЧВК хоть как-то пытается изменить свою позицию в глазах тех, кто считает мятеж недопустимым явлением в такой сложный момент.
Гусий отметил, что поддержки среди властей и населения основатель «музыкантов» не нашел. Также не оказалось сторонников мятежа среди политиков и принимающих важные решения людей. По его мнению, действия Пригожина однозначно поставили точку в существовании «Вагнера» как в финансовом, так и в политическом, и военном аспекте.
«Мятеж войдет в историю России, это факт. Другой момент, а что будет в Молькино, например, где тренировался „Вагнер“? Или что будет с проходящими в крае лечение „оркестрантами“? Кто и как это будет финансировать?», — интересуется политолог.
Он добавил, что государство не должно оставить без внимания бывших и действующих бойцов «Вагнера», которые связаны с ЧВК, но не принимали участие в мятеже.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что свержение власти в России не было целью похода на Ростов и Москву.