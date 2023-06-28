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Политолог Сухарь призвал проверить рестораны и кафе Ростова после проукраинской песни

28 июня 2023, 10:01
Фото: 1MI
Эксперт призвал проверить рестораны и кафе Ростова на политическую благонадежность
Громкое звучание проукраинских песен в кафе в центре Ростова — это абсурд. Подобные заведения следует проверять на политическую благонадежность, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что в День памяти и скорби 22 июня клиенты ресторана на переулке Доломановском в Ростове устроили пляски под песню «Ще не вмерла Украина». И хотя мнение ростовчан разделилось, многие назвали произошедшее кощунством и поддержкой нацизма.

Политолог подчеркивает, что в целом, украинские песни и украинский язык в России никто не запрещает.

«Мы — не Украина сегодня. Не тот террористический режим, который запрещает все русское, на русском языке. Но, хотя мы знаем огромное количество прекрасного украинского фольклора, слушаем его, существует целый ряд украинских исполнителей, которые в нынешнем контексте очень политизированы. Тот же Данилко — Верка Сердючка, поливает грязью и Россию и наших жителей. Слушать его песни сегодня — это абсурд», — отмечает Александр Сухарь.

Александр Сухарь: "Мы Мы — не Украина сегодня. Не тот террористический режим, который запрещает все русское"Александр Сухарь: "Мы Мы — не Украина сегодня. Не тот террористический режим, который запрещает все русское"
Александр Сухарь: "Мы Мы — не Украина сегодня. Не тот террористический режим, который запрещает все русское"
Фото: rostovgazeta.ru
Посетители ресторана в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина»
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Собеседник уверен, что в этом вопросе необходимо вводить ограничительные механизмы. Эксперт разъясняет, что в кафе и ресторанах Ростова сложилась парадоксальная ситуация.

С одной стороны — громкая демонстрация неоднозначных песен, аргументируемая заявлениями о том, что эти заведения «вне политики». А с другой, собеседнику известны случаи, когда по заказу гостей в заведениях отказывались включать к прослушиванию патриотические песни. Под запретом, по словам политолога, оказались песни Шамана «Я русский» и ансамбля ВДВ «Расплескалась синева».

«Как в условиях СВО и высокого патриотизма нашего населения могла появиться такая тенденция? Все это вызывает у меня лишь одну мысль. А не проверить ли эти заведения на политическую благонадежность?» — задается вопросом собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что критикующая СВО Диана Арбенина выступит в Ростове с концертом в июне 2023 года.

Критикующая СВО Диана Арбенина выступит в Ростове с концертом 27 июня
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