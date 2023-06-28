«Мы — не Украина сегодня. Не тот террористический режим, который запрещает все русское, на русском языке. Но, хотя мы знаем огромное количество прекрасного украинского фольклора, слушаем его, существует целый ряд украинских исполнителей, которые в нынешнем контексте очень политизированы. Тот же Данилко — Верка Сердючка, поливает грязью и Россию и наших жителей. Слушать его песни сегодня — это абсурд», — отмечает Александр Сухарь.