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Евгений Пригожин появился на свет 1 июня 1961 года в Северной столице России — Санкт-Петербурге. Отец, Виктор Евгеньевич Пригожин, рано ушел из жизни. Мать, Виолетта Кировна, медицинский работник по профессии, вскоре вышла замуж за Самуила Жаркого, инструктора по лыжному спорту. Он и воспитал пасынка, познакомил его с лыжным спортом и отдал учиться в спортинтернат № 62 (ныне училище олимпийского резерва № 1). Получив среднее профессиональное образование, юный Евгений в 1977 году все-таки не стал связывать жизнь со спортом и подал документы на поступление в химико-фармацевтический вуз, выбрав специализацию «провизор-фармацевт».
Первые проблемы с законом в жизни Евгения Пригожина появились еще в юном возрасте. Так, в 1979 году прошлого столетия будущий глава ЧВК «Вагнер» был задержан за кражу и осужден к двум с половиной годам заключения условно. В Сети есть сведения о том, что юноша вступил в самую настоящую банду, которая грабила одиночных прохожих, проникала в богатые квартиры и выносила деньги и имущество.
Печальный опыт столкновения с уголовным розыском не стал для молодого Евгения уроком или предостережением. Буквально через полтора-два года Пригожин вновь предстал перед судом, правда, уже по более тяжкому обвинению — кража со взломом, разбойное нападение с применением холодного оружия. В 1981 году Евгений был приговорен к тринадцати годам колонии сразу по ряду статей УК РФ. Таким образом, этот факт биографии Пригожина подтверждает его слова о том, что институт он так и не окончил. Защита диплома и госэкзамены попросту совпали с отправкой по этапу. До конца тюремного срока будущий бизнесмен не досидел. В 1988 году адвокатам удалось добиться помилования, а в 1990 году Пригожин вышел из мест заключения.
Проведя юность и раннюю молодость в тюремном заключении, Евгений Пригожин после освобождения активно начал наверстывать упущенное. Именно на начало 90-х годов приходятся его первые успехи в бизнесе и одновременно с этим в семье и личной жизни.
Вопреки слухам и домыслам, супруга у Евгения Викторовича одна. Брак с Любовью Валентиновной длится уже более 30 лет. Биография женщины практически неизвестна. В некоторых источниках указана ее дата рождения — 26 июля 1970 года, однако это непроверенные данные. А вот то, что Любовь, как и ее супруг, является фармацевтом по специальности, уже более соответствует действительности. Также по Сети гуляет легенда о том, что именно в вузе Евгений Викторович и встретил будущую жену в один из своих визитов на кафедру. Профессия помогает ей успешно строить бизнес в бьюти-сфере. По неподтвержденной информации, супруга Пригожина владеет сервисными центрами в области оздоровления и красоты. Также она собственница сети магазинов шоколада в Санкт-Петербурге «Музей шоколада». Ее имя значится в учредительных документах ООО «Лахта Плаза» — известного в Северной столице делового и общественного центра.
Любовь Пригожина подарила бизнесмену троих детей: дочерей Полину (1992 г. р.) и Веронику (2005 г. р.) и сына Павла (1998 г. р.). Старшая дочь предпринимателя Полина в детстве всерьез увлекалась конным спортом, в ее копилке есть золотые медали в состязаниях по конкуру. Впоследствии увлечение чуть не переросло в бизнес. В Германии у девушки появился свой конный клуб, но вскоре она ликвидировала предприятие. Сегодня у Полины Пригожиной доля в бизнесе по недвижимости — четверть земельного участка «Лахта Плаза». Также у девушки есть процент в шоколадном бизнесе матери.
Про сына Евгения Пригожина в открытом доступе мало информации. СМИ пишут, что Павел имеет непосредственное отношение к семейному бизнесу и имеет долю в «Лахта-Плазе». Сам же Пригожин-старший уверяет, что сын с 18 лет увлечен военным делом и уже прошел армию и службу в Сирии.
«С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ЧВК „Вагнер“, где и получил свой первый „Черный крест“, — рассказал бизнесмен.
За девять лет, которые Евгений Пригожин провел в колонии, жизнь в стране радикально изменилась. Фактически он увидел другую страну, каждый зарабатывал как мог, росли кооперативы, процветали частная торговля и услуги.
Первое дело Евгений Викторович открыл вместе со своим отчимом — это изготовление и продажа хот-догов на рынке. Дело пошло на лад, родственники даже открыли несколько собственных точек продаж. Вырученные деньги бизнесмен вложил в сеть магазинов, лично занимаясь управлением и развитием.
В 1995 году Пригожин открыл на Васильевском острове первое заведение — винный магазин-бар. А уже через год — ресторан «Старая Таможня». В дальнейшем предприниматель открыл еще ряд заведений: «Семь сорок», «Строгановский двор», «Русский китч». В 1998 году Пригожин выкупил пароход и переоборудовал его в ресторан на воде New Island, который в свое время посещали первые лица страны и даже президент.
Параллельно делец занял еще одну нишу общепита — кейтеринг. И она тоже принесла ему успех и прибыль. Компания «Конкорд Кейтеринг», как заявлял сам Пригожин, обслуживала все крупные государственные мероприятия, в их числе саммиты и брифинги международного уровня. Сегодня «Конкорд Кейтеринг» входит в группу компаний «Конкорд» и обслуживает банкеты в Кремле.
Кроме того, в ГК «Конкорд» входит ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» под управлением доверенного лица Пригожина — Дмитрия Уткина. С начала 2000-х годов компания занимается девелоперскими проектами. В частности, в Северной столице она возвела элитный ЖК «Северный Версаль», бизнес-центры «Лахта Плаза», «Лахтинский пассаж» и прочие объекты.
Постепенно Евгений Пригожин стал проникать и в медиабизнес. Так, в 2017 году стало известно о том, что под эгидой бизнесмена функционируют такие ресурсы, как Федеральное агентство новостей (ФАН), издания «Политика сегодня», «Народные новости», «Экономика сегодня». Впоследствии эти ресурсы вошли в медиагруппу «Патриот».
Впервые о «вагнерах» жители России услышали восемь лет назад (в 2015 году), наблюдая за событиями в Донбассе после присоединения Крыма к России. Частные наемники наряду с местным ополчением принимали участие в боевых действиях за аэропорт Луганск и другие важные стратегические объекты. Впоследствии о деятельности «вагнеров» стало известно даже на других континентах, в частности в Африке и на Ближнем Востоке, за что в отношении ЧВК были введены санкции со стороны США и Евросоюза.
С началом специальной военной операции (СВО) в минувшем, 2022 году имя Евгения Пригожина стало часто звучать в связке с ЧВК «Вагнер». И хотя раньше бизнесмен отказывался от связи с наемниками, после начала СВО он признался, что является сооснователем ЧВК с 2014 года, а название компания получила от позывного другого сооснователя — Дмитрия Уткина.
С всевозрастающей активностью Евгения Пригожина в медиапространстве его личность стала все больше интриговать общественность. Некоторые источники даже называли его другом Владимира Путина или его приближенным лицом. Эту информацию президент опровергал лично.
«Он не мой друг. Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей», — заявил Владимир Владимирович в интервью американскому каналу NBC.
Тем не менее «знакомство» Пригожина с первым лицом государства состоялось еще в пору его активного становления на ниве ресторанного бизнеса. На том же ресторане-пароходе New Island Владимир Путин бывал в сопровождении почетных гостей. И Евгений Викторович лично подавал блюда на столы высокопоставленных гостей. С тех пор за ним закрепилось прозвище Повар Путина, или Кремлевский повар.
Как известно, спецоперация на Украине ведется преимущественно силами контрактников. ЧВК «Вагнер» впервые в истории России продемонстрировала, что на военную службу по контракту могут вербовать не только госструктуры, но и частные компании. И хотя Пригожина нередко упрекали в том, что своих боевиков он набирает из числа заключенных и прочих неблагоприятных элементов, он не смущался и не останавливался.
«Те, кому не нравится эта тема, отправьте на фронт своих детей», — ответил он как-то в беседе с журналистами.
Активное участие в спецоперации бойцов «Вагнера» связано с битвой за Артемовск (Бахмут). Сражение за этот важный, по словам главы Минобороны Шойгу, «узел обороны украинских войск в Донбассе» велось более 200 дней. Весной 2023 года Евгений Пригожин сообщил о прорыве и полном контроле над городом. Причем приписал эту заслугу исключительно военным ЧВК. Ранее он не раз выкладывал резонансные видео о том, что Минобороны не поставляет вагнеровцам снарядов и вообще бездействует.
Обвинение Минобороны в прекращении поставок боеприпасов — не единственная причина опальных настроений Евгения Пригожина. В июне 2023 года оборонное ведомство в лице Сергея Шойгу обязало все добровольческие формирования, воюющие на Украине, подписать контракт с Минобороны. Пригожин это делать отказался.
А 23 июня вечером он сделал громкое заявление о том, что Минобороны РФ нанесло авиаудары по тыловым частям ЧВК. В ответ на это Пригожин двинул свои формирования в Ростов-на-Дону и захватил штаб ЮВО и объекты силовых ведомств. Еще одна колонна бронетехники двинулась в направлении Москвы по трассе М-4 «Дон». В Москве и Московской области, а также в ряде южных регионов был объявлен режим контртеррористической операции.
Следующий день, 24 июня, прошел под знаком переговоров Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, в результате которых было принято решение «не проливать русскую кровь». Вечером того же дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он уйдет в Белоруссию».
27 июня Евгений Пригожин впервые с событий 23 — 24 июня вышел на связь с общественностью и заявил:
“Мы вышли на «марш справедливости» для демонстрации протеста, а не свержения власти в стране. Цель — привлечь к ответственности тех лиц, которые допустили ошибки в ходе СВО».
О своих планах относительно деятельности на территории соседней страны Пригожин умолчал.