Вопреки слухам и домыслам, супруга у Евгения Викторовича одна. Брак с Любовью Валентиновной длится уже более 30 лет. Биография женщины практически неизвестна. В некоторых источниках указана ее дата рождения — 26 июля 1970 года, однако это непроверенные данные. А вот то, что Любовь, как и ее супруг, является фармацевтом по специальности, уже более соответствует действительности. Также по Сети гуляет легенда о том, что именно в вузе Евгений Викторович и встретил будущую жену в один из своих визитов на кафедру. Профессия помогает ей успешно строить бизнес в бьюти-сфере. По неподтвержденной информации, супруга Пригожина владеет сервисными центрами в области оздоровления и красоты. Также она собственница сети магазинов шоколада в Санкт-Петербурге «Музей шоколада». Ее имя значится в учредительных документах ООО «Лахта Плаза» — известного в Северной столице делового и общественного центра.