Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Напомним, что в Ростове на военной технике появились бойцы ЧВК «Вагнер». Они покинули город только после проведенных переговоров.
Теперь 1Rnd пишет, что президент страны Владимир Путин наградил в Кремле ряд силовиков, работавших в тот день. По информации издания, среди них были 48 сотрудников донского главка МВД России.
«Это инспекторы ДПС, патрульно-постовой службы, других служб», — сказано в сообщении.