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Путин в Кремле наградил 48 полицейских из Ростовской области за работу в день мятежа

28 июня 2023, 04:50
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин наградил более 40 правоохранителей, которые работали во время мятежа в Ростовской области, сообщают СМИ.

Напомним, что в Ростове на военной технике появились бойцы ЧВК «Вагнер». Они покинули город только после проведенных переговоров.

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Теперь 1Rnd пишет, что президент страны Владимир Путин наградил в Кремле ряд силовиков, работавших в тот день. По информации издания, среди них были 48 сотрудников донского главка МВД России.

«Это инспекторы ДПС, патрульно-постовой службы, других служб», — сказано в сообщении.

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