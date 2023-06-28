Жительницу Неклиновского района задержали по подозрению в убийстве сожителя. Преступление она совершила несколько дней назад. Пара проживала в общежитии на улице Логовой в поселке Новоприморском. В тот злополучный вечер возлюбленные распивали алкоголь, после чего поссорились. В порыве гнева женщина ударила сожителя ножом в сердце. От полученного ранения он скончался на месте.