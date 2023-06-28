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Пьяная жительница Ростовской области ножом в сердце убила возлюбленного

28 июня 2023, 16:26
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области обвиняется в убийстве сожителя
Жительница Ростовской области обвиняется в убийстве сожителя, сообщили в региональном Следкоме.

Жительницу Неклиновского района задержали по подозрению в убийстве сожителя. Преступление она совершила несколько дней назад. Пара проживала в общежитии на улице Логовой в поселке Новоприморском. В тот злополучный вечер возлюбленные распивали алкоголь, после чего поссорились. В порыве гнева женщина ударила сожителя ножом в сердце. От полученного ранения он скончался на месте.

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Сама убийца задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Ростовской области местный житель убил бывшую жену и ее партнера прямо в постели.

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