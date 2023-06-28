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В среду, 28 июня, в городе будет облачно, а ветер усилится до четырех метров в секунду. Максимальная температура составит 29 градусов.
В четверг температура составит 28 градусов, в пятницу — 25 градусов. Синоптики прогнозируют дождливую погоду.
На выходных, 1 и 2 июля, снова вернется облачная погода, а воздух прогреется до 29 градусов. В понедельник, 3 июля, столбики термометров покажут 30 градусов, на следующий день — 31 градус.
Ранее Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году.