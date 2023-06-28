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Ростовчане заявили о массовой драке цыган в центре города

28 июня 2023, 08:38
Фото: 1MI
В центре Ростова-на-Дону произошла драка, участниками которой стали лица, похожие на цыган, пишет Telegram-канал «Южный акцент».

Очевидица рассказала, что в вечернее время несколько человек устроили потасовку на тротуаре. Что они не поделили, остается загадкой.

Ростовчанка засняла на видео сам конфликт и показала, что к дерущимся в тот момент бежали другие люди.

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«Столкновения были жесткими. После драки приехала полиция и скорая», — говорится в публикации, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее ростовчане заявили о создании цыганами кемпинга на парковке у детской больницы, что их сильно возмутило. По их словам, здесь припарковали три микроавтобуса со спальными местами и несколько легковых автомобилей.

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