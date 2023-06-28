Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Очевидица рассказала, что в вечернее время несколько человек устроили потасовку на тротуаре. Что они не поделили, остается загадкой.
Ростовчанка засняла на видео сам конфликт и показала, что к дерущимся в тот момент бежали другие люди.
«Столкновения были жесткими. После драки приехала полиция и скорая», — говорится в публикации, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее ростовчане заявили о создании цыганами кемпинга на парковке у детской больницы, что их сильно возмутило. По их словам, здесь припарковали три микроавтобуса со спальными местами и несколько легковых автомобилей.