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Ростовский депутат Бородай объяснил, почему переговоры с Пригожиным вел Лукашенко

28 июня 2023, 17:50
Фото: Telegram-канал Александра Бородая
Александр Бородай
Для российских властей недопустимо вести прямые переговоры с мятежниками, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай объяснил, почему переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным вел Александр Лукашенко. Парламентарий заявил, что для российских властей недопустимо договариваться о чем-либо с мятежниками. Лукашенко при этом, не являясь российским чиновником, имеет отношение к союзному государству.

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Также, по мнению Бородая, разрешение конфликта нельзя назвать мирным. Кровь военнослужащих все равно была пролита, однако не в тех масштабах, которые могли быть в случае эскалации.

Ранее RostovGazeta разобралась, что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина.

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