Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай объяснил, почему переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным вел Александр Лукашенко. Парламентарий заявил, что для российских властей недопустимо договариваться о чем-либо с мятежниками. Лукашенко при этом, не являясь российским чиновником, имеет отношение к союзному государству.
Также, по мнению Бородая, разрешение конфликта нельзя назвать мирным. Кровь военнослужащих все равно была пролита, однако не в тех масштабах, которые могли быть в случае эскалации.
Ранее RostovGazeta разобралась, что будет с ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина.