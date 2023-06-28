Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Ростовская область заняла первое место в России в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в мобилизационной подготовке. Власти регионе не удивились такому результату. Замгубернатора Вадим Артемов назвал это «закономерным итогом» совместной работы чиновников и военкомов.
Также в правительстве региона отметили, что Ростовская область занимает первое место в конкурсе по подготовке граждан к военной службе, организации и проведении призыва на военную службу.
Ранее RostovGazeta разобралась, будут ли в Ростовской области оповещать о призыве в рамках мобилизации по СМС.