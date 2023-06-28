rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Изображение материала

Ростовскую область назвали лучшей в организации мобилизационной подготовки

28 июня 2023, 13:35
Фото: Правительство Ростовской области
Ростовская область признана лучшей в России в организации мобилизационной подготовки
Ростовская область признана лучшей в России в организации мобилизационной подготовки, рассказали в правительстве региона.

Ростовская область заняла первое место в России в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в мобилизационной подготовке. Власти регионе не удивились такому результату. Замгубернатора Вадим Артемов назвал это «закономерным итогом» совместной работы чиновников и военкомов.

Ростовский депутат Александр Бородай допустил новую волну мобилизации
Узнать подробнее

Также в правительстве региона отметили, что Ростовская область занимает первое место в конкурсе по подготовке граждан к военной службе, организации и проведении призыва на военную службу.

Ранее RostovGazeta разобралась, будут ли в Ростовской области оповещать о призыве в рамках мобилизации по СМС.

Читайте также:
Будут ли в Ростовской области оповещать о призыве в рамках мобилизации по СМСФейком является обращение президента о всеобщей мобилизацииВассерман рассказал, почему может потребоваться вторая волна мобилизации в Ростове
#Виктория Прутковская#Мобилизация в Ростовской области#Мобилизация#Общество#Касается каждого#Новости#Ростовская область#Артемов Вадим Валентинович
Подпишитесь
Операции с участием роботов начали проводить в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:08
Политолог Сухарь призвал проверить рестораны и кафе Ростова после проукраинской песни
Сегодня, 10:01
Политолог Гусий высказался о заявлении главы ЧВК Вагнер о занятии Ростова
Сегодня, 09:32
Электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП
Сегодня, 10:12
«На гастроли»: стало известно, почему проститутки массово уезжают из Ростова
Сегодня, 10:14
В Сети появились кадры нашествия комаров в Таганроге
Сегодня, 10:26