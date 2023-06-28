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Склад шин на площади 400 кв метров сгорел в Ростовской области 28 июня

28 июня 2023, 18:31
Фото: 1MI
В Ростовской области произошло крупное возгорание на складе по производству резины, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался вечером во вторник, 28 июня, в хуторе Ленина на улице Западной, где находится склад по производству резины. Загорелась крыша здания на площади 400 квадратных метров.

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Всего к ликвидации огня привлекли 53 человек, которым потребовались 19 единиц техники. Пожар начался в 20.20 мск, открытое горение ликвидировали в 21.12.

В прокуратуре сообщили, что сейчас проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности. В надзорном ведомстве уточнили, что горит склад шин.

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