Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Пожар начался вечером во вторник, 28 июня, в хуторе Ленина на улице Западной, где находится склад по производству резины. Загорелась крыша здания на площади 400 квадратных метров.
Всего к ликвидации огня привлекли 53 человек, которым потребовались 19 единиц техники. Пожар начался в 20.20 мск, открытое горение ликвидировали в 21.12.
В прокуратуре сообщили, что сейчас проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности. В надзорном ведомстве уточнили, что горит склад шин.