Также местные жители пошутили, что выгул на улице домашнего питона лишь одно из череды странных событий в городе за последние дни: «Скоро сам Бог спустится посмотреть, что творится в Ростове», «Город превратился в цирк с зоопарком», «То „Вагнер“, то молнии, а теперь питоны, а завтра что или кто будет?».