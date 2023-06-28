Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Житель Ростова вывел на прогулку по городу огромного питона. Животное под присмотром хозяина передвигалось по переулку Университетскому. Ростовчане делали фотографии с питоном и ужасались идее вывести его на прогулку, как собаку или кошку. «Такой легко задушит и сожрёт антилопу, а человека тем более!», — пишут они.
В соцсетях горожане отнеслись к инциденту с юмором. Они пишут: «Вот куда люди пропадают, его же чем-то кормить надо», «Покормить выпустил: кошки, собаки люди», «Волан-де-морт выгуливает Нагайну», «„Чем кормите?“ — „Любопытными горожанами“», «Ну так у нас с собаками бойцовых пород нельзя просто так, а с питонами — пожалуйста».
Также местные жители пошутили, что выгул на улице домашнего питона лишь одно из череды странных событий в городе за последние дни: «Скоро сам Бог спустится посмотреть, что творится в Ростове», «Город превратился в цирк с зоопарком», «То „Вагнер“, то молнии, а теперь питоны, а завтра что или кто будет?».
Ранее козы устроили массовый забег по дороге в Ростове-на-Дону.