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«Скоро бог спустится»: ростовчанин вывел на прогулку в центре города огромного питона

28 июня 2023, 17:54
Фото: Midjourney
«Скоро бог спустится»: ростовчанин вывел на прогулку в центре города огромного питона

Ростовчанин вывел на прогулку в центре города огромного питона

Житель Ростова решил вывести на прогулку по центру города огромного питона, фото с ним публикуют в соцсетях горожане.

Житель Ростова вывел на прогулку по городу огромного питона. Животное под присмотром хозяина передвигалось по переулку Университетскому. Ростовчане делали фотографии с питоном и ужасались идее вывести его на прогулку, как собаку или кошку. «Такой легко задушит и сожрёт антилопу, а человека тем более!», — пишут они.

В соцсетях горожане отнеслись к инциденту с юмором. Они пишут: «Вот куда люди пропадают, его же чем-то кормить надо», «Покормить выпустил: кошки, собаки люди», «Волан-де-морт выгуливает Нагайну», «„Чем кормите?“ — „Любопытными горожанами“», «Ну так у нас с собаками бойцовых пород нельзя просто так, а с питонами — пожалуйста».

Гуляющий по Ростову питонГуляющий по Ростову питон
Гуляющий по Ростову питонГуляющий по Ростову питон
Гуляющий по Ростову питонГуляющий по Ростову питон
Гуляющий по Ростову питон
Фото: vk.com/rostov_glavniy
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Также местные жители пошутили, что выгул на улице домашнего питона лишь одно из череды странных событий в городе за последние дни: «Скоро сам Бог спустится посмотреть, что творится в Ростове», «Город превратился в цирк с зоопарком», «То „Вагнер“, то молнии, а теперь питоны, а завтра что или кто будет?».

Ранее козы устроили массовый забег по дороге в Ростове-на-Дону.

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