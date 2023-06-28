Массовая драка цыган произошла на Социалистической улицы вечером 26 июня. Там водитель сбил пешехода. На место сбежались соседи и знакомые. После чего началась ругань и выяснение отношений на кулаках. Прибывшие на место полиция и реанимация не сразу смогли разнять участников побоища.