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Стали известны подробности массовой драки цыган в центре Ростова

28 июня 2023, 11:37
Фото: 1MI
Полиция проводит проверку по факту массовой драки цыган на Социалистической в Ростове
Полиция проводит проверку по факту массовой драки цыган на Социалистической в Ростове, сообщили в региональном МВД.

Массовая драка цыган произошла на Социалистической улицы вечером 26 июня. Там водитель сбил пешехода. На место сбежались соседи и знакомые. После чего началась ругань и выяснение отношений на кулаках. Прибывшие на место полиция и реанимация не сразу смогли разнять участников побоища.

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В МВД рассказали, что расследованием инцидента занимается третий отдел полиции по Ростову. Правоохранительные органы уже опросили участников драки и очевидцев. Сейчас проводится проверка по факту которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ростовские цыгане организовали кемпинг рядом с детской больницей.

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