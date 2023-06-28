Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Массовая драка цыган произошла на Социалистической улицы вечером 26 июня. Там водитель сбил пешехода. На место сбежались соседи и знакомые. После чего началась ругань и выяснение отношений на кулаках. Прибывшие на место полиция и реанимация не сразу смогли разнять участников побоища.
В МВД рассказали, что расследованием инцидента занимается третий отдел полиции по Ростову. Правоохранительные органы уже опросили участников драки и очевидцев. Сейчас проводится проверка по факту которой будет принято процессуальное решение.
Ранее ростовские цыгане организовали кемпинг рядом с детской больницей.