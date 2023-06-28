Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В последнее время в СМИ появлялись слухи об отмене или переносе концертов Арбениной и ее группы «Ночные Снайперы». В частности, отменить выступление хотела депутат Екатерина Стенякина, а причиной является то, что артистка не поддержала СВО.
Однако концерт в Ростове-на-Дону все же прошел, а возле КСК «Экспресс» на улице Закруткина выстраивалась большая очередь из фанатов. Теперь военкор Александр Коц в Telegram-канале прокомментировал эту ситуацию.
«А все оказалось проще, влиятельный фанат „Ночных снайперов“ продавил официальный концерт в Ростове. Отмена выступления была отменена», — заявил военкор. Но имя этого человека он называть не стал.
Официальной информации о влиятельном фанате не поступало, она уточняется.