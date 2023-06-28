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Стало известно, как удалось провести концерт Арбениной в Ростове на фоне скандала

28 июня 2023, 07:19
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону удалось провести концерт певицы Дианины Арбениной, несмотря на протесты.

В последнее время в СМИ появлялись слухи об отмене или переносе концертов Арбениной и ее группы «Ночные Снайперы». В частности, отменить выступление хотела депутат Екатерина Стенякина, а причиной является то, что артистка не поддержала СВО.

Однако концерт в Ростове-на-Дону все же прошел, а возле КСК «Экспресс» на улице Закруткина выстраивалась большая очередь из фанатов. Теперь военкор Александр Коц в Telegram-канале прокомментировал эту ситуацию.

В Ростове на концерт не поддержавшей СВО Дианы Арбениной выстроилась огромная очередь
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«А все оказалось проще, влиятельный фанат „Ночных снайперов“ продавил официальный концерт в Ростове. Отмена выступления была отменена», — заявил военкор. Но имя этого человека он называть не стал.

Официальной информации о влиятельном фанате не поступало, она уточняется.

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