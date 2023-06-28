Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Заключенный из колонии-поселения в поселке Садковском смог сбежать. Сделал он это во время работ на складе «Ленты» в хуторе Ленин. Там он и другие осужденные грузили палеты.
Don Mash пишет, что во время смены мужчина остался без присмотра и по газовой трубе смог перелезть за территорию. Затем он отправился в сторону хутора Островский. Другие заключенные даже не заметили исчезновения напарника.
Официально побег заключенного не подтверждался. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что сбежавший был осужден за кражу. Среди примет мужчины — татуировка креста на левой руке. Она может быть спрятана за бинтом. Также на нем были белая футболка, черные шорты и кроссовки.