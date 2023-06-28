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Published Сегодня, 17:48

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Стало известно, как заключенный сбежал из колонии в Ростовской области

28 июня 2023, 17:48
Фото: Midjourney
Заключенный из Ростовской области смог сбежать во время работы на складе
Заключенный из Ростовской области смог сбежать во время работы на складе, пишут Telegram-каналы.

Заключенный из колонии-поселения в поселке Садковском смог сбежать. Сделал он это во время работ на складе «Ленты» в хуторе Ленин. Там он и другие осужденные грузили палеты.

Стало известно о побеге заключенного из колонии в Ростовской области
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Don Mash пишет, что во время смены мужчина остался без присмотра и по газовой трубе смог перелезть за территорию. Затем он отправился в сторону хутора Островский. Другие заключенные даже не заметили исчезновения напарника.

Официально побег заключенного не подтверждался. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что сбежавший был осужден за кражу. Среди примет мужчины — татуировка креста на левой руке. Она может быть спрятана за бинтом. Также на нем были белая футболка, черные шорты и кроссовки.

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#Алина Заярная#Происшествие#Колония в Ростовской области#Происшествия#Ростовская область
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