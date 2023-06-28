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Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове

28 июня 2023, 18:01
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Модульные туалеты в Ростове переставили на новые места
Модульные туалеты в Ростове переставили на новые места, сообщили в администрации города.

Жители Ростова сообщили об исчезновении в городе трех модульных туалетов. Они находили на Пушкинской улице рядом с публичной библиотекой, в сквере Седова и напротив ЦГБ. Каждая кабинка обошлась городскому бюджету в 2,9 миллиона рублей.

В департаменте ЖКХ Ростова заявили 1рнд, что туалеты переставили на новые места. Сейчас они находятся на Гребном канале и в зоопарке, там как там наблюдается «большое количество посетителей указанных учреждений».

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На жалобы ростовчан, что сами кабинки зачастую либо закрыты, либо неисправны, чиновники ответили, что ежедневно проверяют их. «При выявлении неработоспособности меры по устранению неполадок осуществляются в нормативный срок», — лаконично ответили в управлении ЖКХ.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, где в Ростове установлены общественные туалеты и почему ими никто не пользуется.

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