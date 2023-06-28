Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Жители Ростова сообщили об исчезновении в городе трех модульных туалетов. Они находили на Пушкинской улице рядом с публичной библиотекой, в сквере Седова и напротив ЦГБ. Каждая кабинка обошлась городскому бюджету в 2,9 миллиона рублей.
В департаменте ЖКХ Ростова заявили 1рнд, что туалеты переставили на новые места. Сейчас они находятся на Гребном канале и в зоопарке, там как там наблюдается «большое количество посетителей указанных учреждений».
На жалобы ростовчан, что сами кабинки зачастую либо закрыты, либо неисправны, чиновники ответили, что ежедневно проверяют их. «При выявлении неработоспособности меры по устранению неполадок осуществляются в нормативный срок», — лаконично ответили в управлении ЖКХ.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, где в Ростове установлены общественные туалеты и почему ими никто не пользуется.