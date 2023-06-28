Стоимость автомобилей продолжает расти

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В 2020 году средневзвешенная цена на машины увеличилась на 7%, в 2021 году — на 18%, в 2022 году — уже на 20%, а в первом квартале 2023 года — на 11%, пишут Известия.
Национальный союз защиты прав потребителей высказывает мнение, что такая динамика цен обусловлена не только объективными факторами, но и искусственным завышением стоимости автомобилей со стороны участников рынка. Информацию организация направила премьер-министру Михаилу Мишустину.
В письме говорится о необходимости установления максимально допустимых цен на автомобили российской сборки с целью навести порядок на рынке и снизить конечную стоимость для покупателей. Организация предлагает рационально связать стоимость автомобилей производителей с ценой, доступной для потребителей, при этом разница между ними не должна превышать 15%. Такой механизм позволит исключить искусственное завышение цен со стороны автодилеров.
Представитель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин пояснил, что в мире подобный механизм установления предельных цен на автомобили не практикуется, однако, в России аналогичная практика уже применяется на табачном рынке, где в Налоговом кодексе установлена максимальная цена на пачку сигарет.