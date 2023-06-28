Стоимость автомобилей продолжает расти

В письме говорится о необходимости установления максимально допустимых цен на автомобили российской сборки с целью навести порядок на рынке и снизить конечную стоимость для покупателей. Организация предлагает рационально связать стоимость автомобилей производителей с ценой, доступной для потребителей, при этом разница между ними не должна превышать 15%. Такой механизм позволит исключить искусственное завышение цен со стороны автодилеров.