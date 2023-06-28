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Суд приостановил производство по делу экс-главы донского Минздрава Быковской

28 июня 2023, 11:14
Фото: 1MI
Суд в Краснодарском крае приостановил производство по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, сообщают СМИ.

Это также касается еще одного фигуранта дела Станислава Беседовского. По информации Donday, он тяжело болен, что подтвердили медицинскими документами. Это и стало причиной такого решения. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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«Суд имеет право выделить дело в отношении другого фигуранта в отдельное производство и вынести ему приговор. При этом осудить второго обвиняемого этот же судья не сможет», — пишет издание со ссылкой на источник.

Напомним, что Быковской вменяют превышение полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.

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