Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Это также касается еще одного фигуранта дела Станислава Беседовского. По информации Donday, он тяжело болен, что подтвердили медицинскими документами. Это и стало причиной такого решения. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Суд имеет право выделить дело в отношении другого фигуранта в отдельное производство и вынести ему приговор. При этом осудить второго обвиняемого этот же судья не сможет», — пишет издание со ссылкой на источник.
Напомним, что Быковской вменяют превышение полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.