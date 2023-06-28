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Цимлянское водохранилище в Ростовской области наводнили караси

28 июня 2023, 08:07
Фото: Pxhere.com
Цимлянское водохранилище в Ростовской области наводнили караси
Ученые заявили, что в Цимлянском водохранилище в видовом составе рыб стали доминировать караси, об этом рассказал замруководителя АзНИИРХ Владимир Белоусов.

Портал Dоnnеws со ссылкой на доклад Владимира Белоусова сообщил, что в Цимлянском водохранилище зафиксировали существенные изменения видового состава водных биологических ресурсов. Если раньше в водоеме по большей части плавали лещ, плотва, судак и густера, то сейчас в Цимлянском водохранилище доминируют караси, которые начали наращивать популяцию примерно в 2006 года.

В настоящий момент более половины улова занимают караси, а масса и размер рыб других видов стали стремительно сокращаться. Ученые предполагают, что причиной этой тенденции стала маловодность водоемов Ростовской области в течение последних 23 лет.

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Нехватка воды приводит к осушению мест нереста и заилению, что препятствует нересту рыб и развитию икры. Эти условия не подходят ценным породам рыб, а вот карась напротив активно размножается.

По мнению ученых, для стабилизации ситуации необходимо ежегодно проводить работы по углублению дна на площади в 56 гектаров, а также удалять растительность на площади до двух тысяч гектаров и выпускать 87 миллионов особей растительноядной рыбы — белого амура и толстолоба. Для этого придется реконструировать Цимлянский рыбзавод.

Все эти меры собираются включить в федеральный проект по оздоровлению водоемов, чтобы привлечь финансирование из федерального бюджета.

Ранее в Таганроге зафиксировали нашествие комаров.

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