Цимлянское водохранилище в Ростовской области наводнили караси

По мнению ученых, для стабилизации ситуации необходимо ежегодно проводить работы по углублению дна на площади в 56 гектаров, а также удалять растительность на площади до двух тысяч гектаров и выпускать 87 миллионов особей растительноядной рыбы — белого амура и толстолоба. Для этого придется реконструировать Цимлянский рыбзавод.