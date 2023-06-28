rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Изображение материала

Участковый в Ростовской области из-за лени подделал подпись прокурора

28 июня 2023, 12:20
Фото: 1MI
Бывшего участкового осудят в Новошахтинске Ростовской области
Бывшего участкового осудят в Новошахтинске Ростовской области, сообщили в пресс-службе местного суда.

Суд в Новошахтинске рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего участкового Дмитрия Акулина. В августе прошлого года он принял в производство заявление от местного жителя. Но никаких проверок по этому факту не предпринял. Уточняется, что у участкового были все данные для отправки материалов дела в суд и привлечения двух виновных к ответственности. Однако расследование затягивалось, так как полицейский не желал «исполнять надлежащим образом свои должностные обязанности».

Бездействие Акулина привело к тому, что в октябре того же года срок давности по инциденту истек. Чтобы избежать ответственности, участковый извлек из материалов дела постановление заместителя прокурора и уничтожил его. После этого он подделал документ об отказе в возбуждении уголовного дела, внес туда ложные данные о дате его составления, а после сам поставил подпись заместителя прокурора.

В Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечания
Узнать подробнее

Своими действиями, а также бездействием, Акулин нарушил сразу несколько статей уголовного кодекса. Теперь его судьбу решит суд.

Ранее ростовские полицейские уволили убитого коллегу задним числом ради новогодних премий.

Читайте также:
Полицейского осудили за передачу взятки в 40 млн по делу ростовского онкодиспансера«Платили больше»: каменчанка рассказала, почему начала снимать порно-ролики с дочкойНа 4 года уедет в колонию ударивший полицейского палкой житель Ростовской области
#Алина Заярная#Происшествия#Общество#Происшествие#Полиция в Ростовской области#Суд в Ростовской области#Преступность в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Новошахтинск
Подпишитесь
Операции с участием роботов начали проводить в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:08
Политолог Сухарь призвал проверить рестораны и кафе Ростова после проукраинской песни
Сегодня, 10:01
Политолог Гусий высказался о заявлении главы ЧВК Вагнер о занятии Ростова
Сегодня, 09:32
Электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП
Сегодня, 10:12
«На гастроли»: стало известно, почему проститутки массово уезжают из Ростова
Сегодня, 10:14
В Сети появились кадры нашествия комаров в Таганроге
Сегодня, 10:26