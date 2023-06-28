Суд в Новошахтинске рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего участкового Дмитрия Акулина. В августе прошлого года он принял в производство заявление от местного жителя. Но никаких проверок по этому факту не предпринял. Уточняется, что у участкового были все данные для отправки материалов дела в суд и привлечения двух виновных к ответственности. Однако расследование затягивалось, так как полицейский не желал «исполнять надлежащим образом свои должностные обязанности».