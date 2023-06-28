Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Суд в Новошахтинске рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего участкового Дмитрия Акулина. В августе прошлого года он принял в производство заявление от местного жителя. Но никаких проверок по этому факту не предпринял. Уточняется, что у участкового были все данные для отправки материалов дела в суд и привлечения двух виновных к ответственности. Однако расследование затягивалось, так как полицейский не желал «исполнять надлежащим образом свои должностные обязанности».
Бездействие Акулина привело к тому, что в октябре того же года срок давности по инциденту истек. Чтобы избежать ответственности, участковый извлек из материалов дела постановление заместителя прокурора и уничтожил его. После этого он подделал документ об отказе в возбуждении уголовного дела, внес туда ложные данные о дате его составления, а после сам поставил подпись заместителя прокурора.
Своими действиями, а также бездействием, Акулин нарушил сразу несколько статей уголовного кодекса. Теперь его судьбу решит суд.
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