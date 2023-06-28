Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
На мероприятии, которое провел «Коммерсантъ», прозвучало, что это сумма ущерба только за 2022 год. На Кубани этот показатель достиг 3,5 миллиарда, на Ставрополье — 1,5 миллиарда.
При этом в минувшем году доля нелегального табака в донском регионе немного снизилась. Если ранее было 40%, то теперь стало 34,9%.
Напомним, что Ростовская область оказалась антилидером по доле контрафактного табака на Юге. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове закрыли магазин по продаже сигарет из-за близости к институту МВД.