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Ущерб от контрафактного табака в Ростовской области достиг 7,4 млрд рублей

28 июня 2023, 13:36
Фото: 1MI
Ущерб от контрафактного табака в Ростовской области достиг 7,4 млрд рублей
Ущерб федеральному бюджету из-за продажи нелегального табака в Ростовской области составил 7,4 миллиарда рублей, прозвучало на конференции «Борьба с нелегальной торговлей табаком как точка роста экономики региона».

На мероприятии, которое провел «Коммерсантъ», прозвучало, что это сумма ущерба только за 2022 год. На Кубани этот показатель достиг 3,5 миллиарда, на Ставрополье — 1,5 миллиарда.

При этом в минувшем году доля нелегального табака в донском регионе немного снизилась. Если ранее было 40%, то теперь стало 34,9%.

В Ростове закрыли магазин по продаже сигарет из-за близости к институту МВД
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Напомним, что Ростовская область оказалась антилидером по доле контрафактного табака на Юге. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове закрыли магазин по продаже сигарет из-за близости к институту МВД.

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