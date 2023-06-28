В России могут ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Володин подчеркнул, что использование пальмового масла вместо молока ради экономии не допустимо, и производителей следует привлекать к ответственности за такие нарушения. Спикер указал, что продукты, содержащие такие заменители, являются фальсификатами, которые негативно влияют на здоровье людей. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
В связи с этим Володин выразил необходимость введения уголовной ответственности для тех, кто использует пальмовое масло и другие заменители в молочных продуктах. Таким образом, он призвал принять меры по наказанию недобросовестных производителей и защите интересов потребителей.
Сообщается, что общественная инициатива раскрыла использование пальмового масла и других нарушений в молочных продуктах семи производителей из различных регионов России. Генеральная прокуратура уже начала проводить проверку по данному вопросу.