В России могут ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом

Володин подчеркнул, что использование пальмового масла вместо молока ради экономии не допустимо, и производителей следует привлекать к ответственности за такие нарушения. Спикер указал, что продукты, содержащие такие заменители, являются фальсификатами, которые негативно влияют на здоровье людей. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.