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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В России могут ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом

28 июня 2023, 12:32
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании выступил с инициативой наказывать недобросовестных производителей, которые заменяют молоко в своих продуктах пальмовым маслом. Он предложил ввести для них уголовную ответственность.

Володин подчеркнул, что использование пальмового масла вместо молока ради экономии не допустимо, и производителей следует привлекать к ответственности за такие нарушения. Спикер указал, что продукты, содержащие такие заменители, являются фальсификатами, которые негативно влияют на здоровье людей. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

В связи с этим Володин выразил необходимость введения уголовной ответственности для тех, кто использует пальмовое масло и другие заменители в молочных продуктах. Таким образом, он призвал принять меры по наказанию недобросовестных производителей и защите интересов потребителей.

Сообщается, что общественная инициатива раскрыла использование пальмового масла и других нарушений в молочных продуктах семи производителей из различных регионов России. Генеральная прокуратура уже начала проводить проверку по данному вопросу.

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