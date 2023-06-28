В Ростове-на-Дону в суд привезли более 20 боевиков «Азова» *

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
В среду, 28 июня, стало известно, что в Южном окружном военном суде состоится слушание по делу бойцов нацбатальона «Азов»*. По данным телеканала, речь идет о 20 фигурантах дела об осуществлении террористической деятельности.
Источник уточнил, что все подозреваемые попали в плен или были задержаны во время фильтрационных проверок в ДНР, которые прошли весной 2022 года.
Пока нет подробных данных о том, какие именно обвинения предъявят фигурантам уголовных дел, информация будет обновляться по мере появления официальных комментариев от представителей пресс-службы суда или иных компетентных источников.
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил, что Киев постарается обменять бойцов, попавших под суд в Ростове.
* — запрещенная в России террористическая организация, чья деятельность преследуется законом Российской Федерации. Участие в деятельности вооруженного формирования грозит длительным сроком заключения.