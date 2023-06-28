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В Ростове-на-Дону в суд привезли более 20 боевиков «Азова» *

28 июня 2023, 08:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в суд привезли более 20 боевиков «Азова»*
В Ростове в Южный окружной суд доставили более 20 боевиков, подозреваемых в террористической деятельности, подробностями поделился телеканал «Звезда».

В среду, 28 июня, стало известно, что в Южном окружном военном суде состоится слушание по делу бойцов нацбатальона «Азов»*. По данным телеканала, речь идет о 20 фигурантах дела об осуществлении террористической деятельности.

Источник уточнил, что все подозреваемые попали в плен или были задержаны во время фильтрационных проверок в ДНР, которые прошли весной 2022 года.

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Пока нет подробных данных о том, какие именно обвинения предъявят фигурантам уголовных дел, информация будет обновляться по мере появления официальных комментариев от представителей пресс-службы суда или иных компетентных источников.

Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил, что Киев постарается обменять бойцов, попавших под суд в Ростове.

* — запрещенная в России террористическая организация, чья деятельность преследуется законом Российской Федерации. Участие в деятельности вооруженного формирования грозит длительным сроком заключения.

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