Главные новости Ростова 28 июня

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Массовая драка цыган произошла в Ростове на Социалистической улице вечером 26 июня. Инциденту предшествовала дорожная авария — водитель там сбил пешехода. На месте происшествия сбежались соседи и знакомые участника ДТП. Ругань постепенно переросла в драку. Остановить разбушевавшуюся толпу не сразу смогли прибывшие на место полицейские и врачи.
В МВД позже рассказали, что уже начали расследовать инцидент. Проведен опрос его участников и очевидцев. После проверки правоохранительные органы примут необходимое процессуальное решение.
В областном онкоцентре в Ростове рассказали о проведении хирургических операций с участием специального робота последнего поколения. Его приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Уточняется, что операции с участием робота проводят при урологических и гинекологических онкозаболеваниях. Для этого даже организовали отдельную операционную. Ее оснастили необходимыми системами. Для выполнения операций с участием робота хирурги и медсестры прошли профильное обучение.
Первое хирургическое вмешательство с участием робота уже успешно завершилось. Пациент чувствует себя хорошо, в скором времени его должны выписать.
В минувший вторник в Ростове в КСК «Экпресс» все-таки состоялся концерт певицы Дианы Арбениной. Выступление артистки вызвало большое количество споров и скандалов.
Депутаты, в частности Екатерина Стенякина, и некоторые горожане были против визита Арбениной в Ростов. Им не понравилось, что певица не поддержала спецоперацию. Стенякина даже писали письмо на имя организаторов концерта с требованием его отменить.
Выступление несколько раз переносилось, правда из-за плохого самочувствия артистки. В конечном итоге в Ростов она все-таки прибыла, добавив, что хочет поддержать горожан в сложный период.
Источники сообщают, что организовать концерт Арбениной помогла ее фанатка. Ею оказалась супруга одного из региональных представителей крупной федеральной компании. Она воспользовалась своими связями. Официально это никто не подтверждал.
Стенякина же собирается наказать КСК «Экспресс» за равнодушное отношение к своим требованиям. Сейчас она ищет правовые основания для этого.