В Ростовской области 30 июня пройдет первый «Фестиваль Лаванды»

Posted 28 июня 2023, 07:35
Published 28 июня 2023, 07:35
Modified 28 июня 2023, 07:37
Updated 28 июня 2023, 07:37
Портал «Донские огни» объявил, что в пятницу, 30 июня, в Старозолотовском пройдет «Фестиваль Лаванды». Хутор знаменит своими лавандовыми полями, которые стали местной достопримечательностью и ежегодно привлекают сотни туристов.
Первый фестиваль, посвященный растению, начнется в пятницу в 16.00 мск, вход на него будет свободным. Согласно данным портала, в программу фестиваля включили живую музыку, хореографические зарисовки, а также мастер-классы, где дончане и гости региона смогут научиться собирать букеты лаванды, делать свечи из вощины с натуральным мылом, а также расписывать керамику. Изюминкой программы станут мастер-классы по рисованию лавандовым вином.
Кроме того, гости праздника получат шанс научиться готовить лавандовые лимонад, выпечку, сыры и другие блюда с этим растением.
Ранее эколог Алексей Лебедев рассказал, какую угрозу несет лаванда на улицах Ростова.