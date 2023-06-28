rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2023, 07:35

Published 28 июня 2023, 07:35

Modified 28 июня 2023, 07:37

Updated 28 июня 2023, 07:37

В Ростовской области 30 июня пройдет первый «Фестиваль Лаванды»

28 июня 2023, 07:35
Сюжет
Праздник
В Ростовской области на территории хутора Старозолотовского проведут «Фестиваль Лаванды», об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Донские огни» объявил, что в пятницу, 30 июня, в Старозолотовском пройдет «Фестиваль Лаванды». Хутор знаменит своими лавандовыми полями, которые стали местной достопримечательностью и ежегодно привлекают сотни туристов.

Первый фестиваль, посвященный растению, начнется в пятницу в 16.00 мск, вход на него будет свободным. Согласно данным портала, в программу фестиваля включили живую музыку, хореографические зарисовки, а также мастер-классы, где дончане и гости региона смогут научиться собирать букеты лаванды, делать свечи из вощины с натуральным мылом, а также расписывать керамику. Изюминкой программы станут мастер-классы по рисованию лавандовым вином.

Агроном рассказала, почему петуньи в Ростове не засохнут, как лаванда
Узнать подробнее

Кроме того, гости праздника получат шанс научиться готовить лавандовые лимонад, выпечку, сыры и другие блюда с этим растением.

Ранее эколог Алексей Лебедев рассказал, какую угрозу несет лаванда на улицах Ростова.

Читайте также:
В Ростове назвали причину гибели лаванды и начали торговлю зельями от всех болезнейЛогвиненко объяснил, почему погибли кусты лаванды в Ростове на Большой Садовой«А она там нужна?»: Ростовчане потребовали высадить деревья вместо лаванды
#Общество#Ростовская область#Фестиваль#Праздник#Последние новости Ростова на сегодня#Константиновский район#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика