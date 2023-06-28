В Ростовской области 30 июня пройдет первый «Фестиваль Лаванды»

Первый фестиваль, посвященный растению, начнется в пятницу в 16.00 мск, вход на него будет свободным. Согласно данным портала, в программу фестиваля включили живую музыку, хореографические зарисовки, а также мастер-классы, где дончане и гости региона смогут научиться собирать букеты лаванды, делать свечи из вощины с натуральным мылом, а также расписывать керамику. Изюминкой программы станут мастер-классы по рисованию лавандовым вином.