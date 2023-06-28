rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Изображение материала

В Ростовской области 30 июня пройдет первый «Фестиваль Лаванды»

28 июня 2023, 07:35
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области 30 июня пройдет первый «Фестиваль Лаванды»
В Ростовской области на территории хутора Старозолотовского проведут «Фестиваль Лаванды», об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Донские огни» объявил, что в пятницу, 30 июня, в Старозолотовском пройдет «Фестиваль Лаванды». Хутор знаменит своими лавандовыми полями, которые стали местной достопримечательностью и ежегодно привлекают сотни туристов.

Первый фестиваль, посвященный растению, начнется в пятницу в 16.00 мск, вход на него будет свободным. Согласно данным портала, в программу фестиваля включили живую музыку, хореографические зарисовки, а также мастер-классы, где дончане и гости региона смогут научиться собирать букеты лаванды, делать свечи из вощины с натуральным мылом, а также расписывать керамику. Изюминкой программы станут мастер-классы по рисованию лавандовым вином.

Агроном рассказала, почему петуньи в Ростове не засохнут, как лаванда
Узнать подробнее

Кроме того, гости праздника получат шанс научиться готовить лавандовые лимонад, выпечку, сыры и другие блюда с этим растением.

Ранее эколог Алексей Лебедев рассказал, какую угрозу несет лаванда на улицах Ростова.

Читайте также:
В Ростове назвали причину гибели лаванды и начали торговлю зельями от всех болезнейЛогвиненко объяснил, почему погибли кусты лаванды в Ростове на Большой Садовой«А она там нужна?»: Ростовчане потребовали высадить деревья вместо лаванды
#Надежда Пустяк#Происшествие#Праздник#Фестиваль#Фестиваль Лаванды#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Константиновский район
Подпишитесь
В Ростовской области сажают в колонии чиновников и отправляют спутники в космос
Вчера, 15:14
«Говорили матом»: Лукашенко рассказал, как уговорил Пригожина уйти из Ростова
Вчера, 15:13
Ростовских полицейских вызвали в Кремль на встречу с президентом Путиным после мятежа
Вчера, 15:07
Устроившую дебош пенсионерку заставили увидеть Ростовскую область
Вчера, 14:36
Экс-главе МинЖКХ Ростовской области Майеру дали пять лет колонии
Вчера, 14:29
Ростовчане по дешевке продают билеты на концерт Арбениной после скандала
Вчера, 14:26