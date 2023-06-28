Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Telegram-канал «Тютина» объявил, что на днях в хуторе Камышеваха на территории коттеджного поселка «Изумрудный 2» выгорел вольер с бездомными псами. Две собаки сгорели заживо, одну удалось спасти.
По словам местных жителей, они специально построили вольер для приблудившихся животных и подкармливали их в течение семи лет. Все три собаки были стерилизованы, обработаны от паразитов, и из вольера их выпускали только на ночь на свободный выгул.
Жители «Изумрудного» уверены, что вольер подожгли неизвестные, а потому ищут водителей, в машинах которых был видеорегистратор. Они надеются, что запись с видеокамеры прольет свет на произошедшее. По их словам, трагедия, унесшая жизнь двух животных, произошла в понедельник, 26 июня, в промежутке между 11.00 и 12.30 мск.
«В полиции, по нашей информации, пока не говорят ничего внятного. Если у вас есть информация по этому случаю — напишите нам», — сказано в сообщении жителей.
Ранее ростовский зоолог объяснил, почему собаки в Ростовской области стали чаще нападать на людей.