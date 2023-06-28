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В Ростовской области неизвестные сожгли вольер с тремя бездомными псами

28 июня 2023, 09:51
Фото: Telegram-канал «Тютина»
В Ростовской области неизвестные сожгли вольер с тремя бездомными псами

В Ростовской области ищут виновников поджога вольера с собаками 26 июня

В Аксайском районе жители поселка «Изумрудный 2» подозревают неизвестных в убийстве бездомных псов, подробностями поделился местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Тютина» объявил, что на днях в хуторе Камышеваха на территории коттеджного поселка «Изумрудный 2» выгорел вольер с бездомными псами. Две собаки сгорели заживо, одну удалось спасти.

По словам местных жителей, они специально построили вольер для приблудившихся животных и подкармливали их в течение семи лет. Все три собаки были стерилизованы, обработаны от паразитов, и из вольера их выпускали только на ночь на свободный выгул.

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Жители «Изумрудного» уверены, что вольер подожгли неизвестные, а потому ищут водителей, в машинах которых был видеорегистратор. Они надеются, что запись с видеокамеры прольет свет на произошедшее. По их словам, трагедия, унесшая жизнь двух животных, произошла в понедельник, 26 июня, в промежутке между 11.00 и 12.30 мск.

«В полиции, по нашей информации, пока не говорят ничего внятного. Если у вас есть информация по этому случаю — напишите нам», — сказано в сообщении жителей.

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