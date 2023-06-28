Жители «Изумрудного» уверены, что вольер подожгли неизвестные, а потому ищут водителей, в машинах которых был видеорегистратор. Они надеются, что запись с видеокамеры прольет свет на произошедшее. По их словам, трагедия, унесшая жизнь двух животных, произошла в понедельник, 26 июня, в промежутке между 11.00 и 12.30 мск.