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В Ростовской области водитель грузовика сбил на трассе коллегу и сам погиб в ДТП

28 июня 2023, 09:20
Фото: УГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области два водителя грузовиков погибли в ДТП на обочине, подробностями поделилась пресс-служба донского УГИБДД.

В среду, 28 июня, около 00.40 мск на втором километре трассы «Ростов — Волгодонск» произошла смертельная авария с двумя грузовиками.

40-летний водитель грузовика Ford, по предварительной информации, влетел в грузовик «ГАЗон», остановившийся на правой обочине, и его 47-летнего водителя, который вышел на улице и стоял позади грузовика.

В Ростовской области на трассе А-260 водитель погиб в ДТП с грузовиками
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Оба водителя погибли на месте. Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области погиб человек при столкновении четырех грузовиков и личных автомобилей.

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