В Ростовской области водитель грузовика сбил на трассе коллегу и сам погиб в ДТП

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
В среду, 28 июня, около 00.40 мск на втором километре трассы «Ростов — Волгодонск» произошла смертельная авария с двумя грузовиками.
40-летний водитель грузовика Ford, по предварительной информации, влетел в грузовик «ГАЗон», остановившийся на правой обочине, и его 47-летнего водителя, который вышел на улице и стоял позади грузовика.
Оба водителя погибли на месте. Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области погиб человек при столкновении четырех грузовиков и личных автомобилей.