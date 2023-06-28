В Сети появились кадры нашествия комаров в Таганроге

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Telegram-канал Don_Mash в среду, 28 июня, опубликовал видео жителей Таганрога, жалующихся на полчища зеленых комаров. Пусть комары-звонцы и не являются кровососущими, они доставляют много неудобств дончанам — облепливают стекла автомобилей, сбиваются в огромные облака и норовят окружить роем случайных прохожих.
По словам дончан, нашествие насекомых в городе наблюдают вторую неделю, а потому администрация направила рабочих с отравой в ближайшие рощи и зеленые массивы города.
«На набережных надо обрабатывать… Пушкинскую, особенно, от порта и до лодочной…», — заявили местные жители.
«Бывало и хуже, но в принципе, если к морю не спускаться, то и не заметишь ничего», — скептически заметили горожане, которые считают проблему преувеличенной.
Ранее в Цимлянском хранилище стали неконтролируемо размножаться караси, о причинах явления и методах борьбы с рыбой рассказали ученые.