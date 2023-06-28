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В Сети появились кадры нашествия комаров в Таганроге

28 июня 2023, 10:26
Фото: Pxhere
В Сети появились кадры нашествия комаров на Таганрог
В Ростовской области в Таганроге жители жалуются на сезонное нашествие зеленых комаров, видео с тучей насекомых поделился местный Telegram-канал.

Telegram-канал Don_Mash в среду, 28 июня, опубликовал видео жителей Таганрога, жалующихся на полчища зеленых комаров. Пусть комары-звонцы и не являются кровососущими, они доставляют много неудобств дончанам — облепливают стекла автомобилей, сбиваются в огромные облака и норовят окружить роем случайных прохожих.

В Сети появились кадры нашествия комаров на Таганрог
Видео: Pxhere

По словам дончан, нашествие насекомых в городе наблюдают вторую неделю, а потому администрация направила рабочих с отравой в ближайшие рощи и зеленые массивы города.

«На набережных надо обрабатывать… Пушкинскую, особенно, от порта и до лодочной…», — заявили местные жители.

«Бывало и хуже, но в принципе, если к морю не спускаться, то и не заметишь ничего», — скептически заметили горожане, которые считают проблему преувеличенной.

Ранее в Цимлянском хранилище стали неконтролируемо размножаться караси, о причинах явления и методах борьбы с рыбой рассказали ученые.

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