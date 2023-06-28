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В Воскресенске два человека пострадали при падении лифта

28 июня 2023, 15:47
Фото: piqsels.com
В июне 2023 года в Воскресенске (Московская область) упал лифт. Пострадали два человека. Причина инцидента заключается в неисправности системы остановки кабины. В последний раз оборудование прошло техническое освидетельствование в декабре 2022 года.

Как сообщили представители Национального лифтового союза, за последние 5 лет из-за аварий, вызванных неисправностями лифтов, погибли 129 человек, и это количество с каждым годом растет. Только за 5 месяцев этого года СМИ сообщили о 62 ЧП такого рода в регионах РФ, пишет newsnn.ru.

Так, в марте в одном из иркутских торговых центров рабочий упал в шахту лифта и погиб. В Самаре из-за падения лифта 22-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью. В апреле произошел несчастный случай в Татарстане — рабочего придавило лифтом. В столице из-за неисправности лифтового оборудования пострадал 16-летний подросток.

В сфере производства лифтов накопилось множество проблем, которые на протяжении многих лет никак не разрешаются.

Например, в 2023 году в Хабаровском крае запланировали замену 279 лифтов. Производством оборудования должны заняться Карачаровский механический завод (КМЗ) и Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ). Однако, по информации издания «Коммерсантъ», ЩЛЗ оказался замешанным в картельном сговоре, в результате которого незаконным способом был извлечен доход в размере 1 миллиарда рублей.

Карачаровский механический завод и вовсе обанкротился. В июне в Арбитражный суд Москвы конкурсный управляющий предприятия подал заявление о взыскании с контролирующих лиц должника убытков в размере свыше 2,5 миллиарда рублей.

Отметим, что КМЗ и ЩЛЗ входят в топ-3 производителей лифтового оборудования в России. Таким образом, из-за отсутствия системного подхода лифтовая отрасль переживает кризис, а импортозамещение при таких условиях находится под угрозой.

Что касается технического обслуживания лифтов, то на сегодняшний день этим занимаются специалисты, у которых зачастую недостаточно компетенции в этой области. Ответственность за уже запущенное оборудование несут ТСЖ или управляющая компания, на которую также возлагаются функции диспетчерского контроля и ремонта лифтов.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на Ростехнадзор сообщает, что около 20% лифтов в России уже выработали максимальный срок эксплуатации. Сейчас по всей стране поставлено на учет 496 000 единиц оборудования, из которых примерно 100 000 уже отработало положенный срок службы — 25 лет. Как сообщила зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, к началу 2025 года в РФ должно быть заменено 93 600 лифтов.

Напомним, что с 1 марта полномочия по контролю за безопасностью эксплуатации лифтового оборудования вернули Ростехнадзору.

По мнению экспертов, вся работа на новых рельсах может просто ограничиться составлением отчетов. Системного подхода к решению проблемы в лифтовой отрасли нет, страдают же от этого пассажиры.

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