В Воскресенске два человека пострадали при падении лифта

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на Ростехнадзор сообщает, что около 20% лифтов в России уже выработали максимальный срок эксплуатации. Сейчас по всей стране поставлено на учет 496 000 единиц оборудования, из которых примерно 100 000 уже отработало положенный срок службы — 25 лет. Как сообщила зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, к началу 2025 года в РФ должно быть заменено 93 600 лифтов.