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Posted 28 июня 2023, 06:31

Published 28 июня 2023, 06:31

Modified 28 июня 2023, 06:33

Updated 28 июня 2023, 06:33

В зоне СВО погиб 23-летний военнослужащий из Батайска Никита Хохленко

28 июня 2023, 06:31
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
В Ростовской области 29 июня простятся с младшим сержантом Никитой Хохленко, чья жизнь трагически прервалась во время участия в спецоперации, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Батайск город» со ссылкой на издание «Батайское время» рассказал о гибели 23-летнего военнослужащего Никиты Хохленко. Младший сержант был смертельно ранен в Угледаре четыре месяца назад, по словам близких молодого мужчины, его тело доставили домой на днях.

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Никита был выпускником школы №4, его семья состояла из матери и сестры. Похороны бойца пройдут 29 июня в Троицком храме.

Обращаем внимание, что информация о гибели военнослужащего не получила подтверждения от МО РФ или других компетентных источников, данные уточняются.

Ранее в зоне СВО погиб пилот вертолета из Таганрога.

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